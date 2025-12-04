HOYSuscripcion LR Focus

“Hay voluntad para trabajar y brindar respuestas céleres a la ciudadanía”

La presidenta de la Corte Superior de Justicia de La Libertad, Cecilia Milagros León Velásquez, se comprometió a coordinar con diversas instituciones para mejorar la atención en la Unidad de Flagrancia Modelo de Trujillo.

Durante una reunión interinstitucional, la jueza destacó la necesidad de articular esfuerzos. Fuente: Difusión.
En una reciente visita a la Unidad de Flagrancia Modelo de Trujillo, la presidenta de la Corte Superior de Justicia de La Libertad, Cecilia Milagros León Velásquez, expresó que tiene la voluntad de trabajar de manera coordinada con todas las instituciones vinculadas al sistema de administración de justicia que atienden procesos flagrantes, con la finalidad de brindar respuestas oportunas, céleres y eficaces a la ciudadanía.

Estas declaraciones fueron realizadas tras culminar la reunión interinstitucional con el presidente de la Junta de Fiscales Superiores del Distrito Fiscal de La Libertad, Luis Gustavo Guillermo Bringas, y el jefe de la Región Policial de La Libertad, General Guillermo Llerena Portal, con quienes recorrió los ambientes de esta moderna Unidad de Flagrancia para conocer la realidad situacional e identificar las necesidades que requieren ser atendidas con prioridad, a fin de mejorar el servicio en esta sede.

Asimismo, la presidenta de esta Corte Bicentenaria manifestó que esta implementación significó una inversión importante para el Poder Judicial, y por ello se buscará darle el valor público que merece, a través del cumplimiento de las propuestas de mejora para que el ciudadano se sienta protegido y seguro en nuestra ciudad.

Somos conscientes que la criminalidad organizada nos está rebasando y la única forma de enfrentarla es articulando los esfuerzos de todos los actores del sistema de justicia. Solo así podremos ofrecer seguridad a nuestra población”, destacó la jueza superior titular León Velásquez.

Por su parte, el presidente de la Junta de Fiscales Superiores del Distrito Fiscal de La Libertad, Luis Guillermo Bringas, agradeció la invitación de la titular de la Corte para reunirse y fomentar nuevas acciones que contribuyan a la labor que se realiza desde esta Unidad de Flagrancia y se comprometió a gestionar todo lo necesario para que, pronto, los fiscales puedan ocupar los espacios destinados a esta entidad.

Por otro lado, el General Guillermo Llerena Portal, jefe de la Región Policial de La Libertad, enfatizó que, durante su gestión, apostará por la Unidad de Flagrancia, y que, en un corto plazo, se iniciará con la implementación de los ambientes correspondientes al laboratorio de criminalística en esta dependencia, permitiendo así una atención más oportuna en beneficio de los liberteños.

Cabe indicar que, la Unidad de Flagrancia Modelo de Trujillo se inauguró en agosto de 2024, con el objetivo de atender, tramitar y resolver los casos provenientes de los delitos flagrantes en un plazo máximo de 72 horas.

Presidentas del Poder Judicial y de la Corte de La Libertad solicitan seguridad y resguardo policial para Magistrados y Sedes Judiciales

Presidenta de la Corte dispone acciones para mejorar el Módulo Básico de Justicia de Virú

Magistrados de la Corte ordenan ubicación y captura de robacelulares

Familia Judicial de la Corte agradece la trayectoria de Magistrada Superior tras concluir su tiempo de servicio por límite de edad

Corte de La Libertad condena a 35 años de cárcel a sujeto por explotación sexual de menores y pornografía infantil

