Módulos Penal, Laboral y de Violencia fueron premiados por su participación en el Concurso Interno de Nacimientos

El lunes último, se llevó a cabo la premiación del concurso interno de nacimientos, organizado por la Asociación de Damas del Poder Judicial de La Libertad, como una actividad de confraternidad y de ratificación de la fe y la esperanza con la venida del Niño Jesús.

Este reconocimiento se realizó luego de la Bajada de Reyes, evento tradicional que simboliza la visita de los Reyes Magos al Niño Jesús y el cierre de las festividades navideñas. En dicho evento participó, con gran júbilo, la presidenta de la Corte Superior de Justicia de La Libertad, Cecilia Milagros León Velásquez, junto a la familia judicial que labora en las sedes del centro histórico y de Natasha Alta.

La actividad comenzó con la paraliturgia, la adoración y el reconocimiento del Niño Jesús como el único salvador del mundo. Asimismo, los presentes renovaron su compromiso de igualdad, humanidad, eficiencia y trato digno hacia los usuarios litigantes que a diario claman por justicia en las diferentes dependencias judiciales de esta Corte.

Posteriormente, la titular de esta Corte Bicentenaria, Cecilia León Velásquez, entregó los premios al Módulo Penal Central, al Módulo Laboral Corporativo y al Módulo Judicial Integrado en Violencia contra las Mujeres e Integrantes del Grupo Familiar de la institución, quienes obtuvieron el primer, segundo y tercer puesto, respectivamente, en este certamen interno.

Asimismo, agradeció la participación activa de los magistrados y personal judicial que, constantemente, demuestran no solo su compromiso con el servicio de justicia, sino también su entusiasmo para colaborar e intervenir en este tipo de eventos de confraternidad institucional.

Finalmente, felicitó y reconoció el trabajo que efectuaron la past presidenta de la Asociación de Damas del Poder Judicial de La Libertad, Carmen Julia Gómez García, y por las integrantes de su equipo.