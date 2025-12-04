HOYSuscripcion LR Focus

Más de 30,600 diligencias y actividades se realizaron en la I Mega Jornada de Descarga de la Corte de La Libertad

Cecilia León Velásquez, presidenta del Distrito Judicial de La Libertad, destacó el compromiso del personal judicial en este esfuerzo por optimizar el sistema de justicia y se comprometió a repetir la jornada.

El evento permitió ejecutar 17,553 diligencias en diversas especialidades, y 13,130 actividades administrativas. Fuente: Difusión.
El evento permitió ejecutar 17,553 diligencias en diversas especialidades, y 13,130 actividades administrativas. Fuente: Difusión.

Un total de 30,683 diligencias entre actos procesales y actividades administrativas fueron el resultado de la I Mega Jornada de Descarga Procesal desarrollada por la Corte Superior de Justicia de La Libertad, en la que participaron más de 100 jueces y 700 trabajadores de Trujillo y provincias, con la finalidad de contribuir a la atención célere de los procesos en esta región.

Esta actividad de descarga procesal, que se llevó a cabo el pasado sábado 25 de enero, permitió a la familia judicial de esta Corte Bicentenaria realizar 17,553 diligencias judiciales en las diversas especialidades como penal, civil, laboral, familia, violencia familiar, extinción de dominio, paz letrado y contencioso administrativo.

Por su parte, el área administrativa de la Unidad de Administración y Finanzas, de la Unidad de Planeamiento y Desarrollo y de la Unidad de Servicios Judiciales, logró ejecutar 13,130 actividades, entre acciones propias de la labor como de atenciones al usuario interno y externo de la institución.

Durante la jornada, la presidenta del Distrito Judicial de La Libertad, Cecilia Milagros León Velásquez, agradeció la identificación y el compromiso de cada uno de los magistrados, del personal jurisdiccional y los servidores administrativos que demostraron al participar de este evento, el cual busca agilizar y optimizar los procesos judiciales, haciendo más eficiente el sistema de justicia a favor de la población.

La titular de la Corte realizó un recorrido por las sedes judiciales de los distritos de Trujillo, Víctor Larco, La Esperanza y El Porvenir, verificando el trabajo realizado en cada una de las dependencias judiciales, en las que se realizaron audiencias, entrega de depósitos judiciales, y emisión y proyección de resoluciones judiciales.

Asimismo, se brindó atención al público en el archivo descentralizado, Módulo de Atención al Usuario y archivos modulares. Además, se llevaron a cabo labores de impulso procesal y trabajo administrativo de las distintas dependencias, descarga de expedientes, entre otros.

Al finalizar las cinco horas de la jornada sabatina de descarga procesal, la presidenta Cecilia León Velásquez anunció los primeros resultados del trabajo desempeñado por cada juzgado y sala superior que se sumó a esta I Mega Jornada, y se comprometió a realizar esta buena práctica durante sus dos años de gestión, con el objetivo de ofrecer un servicio de justicia oportuno a los usuarios.

