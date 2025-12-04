Juez de Pataz dispone ocho años de internamiento para menor infractor por homicidio y tenencia de municiones en Pataz

El magistrado del Juzgado Mixto Transitorio de Parcoy, José Velásquez Rojas, ordenó el internamiento de un menor de tan solo 15 años de edad en el Centro de Rehabilitación, por un periodo de ocho años, tras hallarlo responsable del asesinato de un poblador en el sector Alaska, anexo de Llacuabamba en el distrito de Parcoy y por tenencia ilegal de municiones.

En la audiencia, se presentaron las pruebas que demostraban la participación del menor de iniciales D.S.R.H., en el homicidio de César Tinoco Quito, quien fue encontrado, el pasado 11 de julio de 2024 sin vida y con heridas de bala en diferentes partes de su cuerpo.

Ante ello, la ronda campesina del lugar inició la búsqueda del o de los posibles responsables, realizando el arresto ciudadano de cuatro sospechosos, entre ellos el menor de 15 años, quien posteriormente fue vinculado con el violento crimen de Tinoco Quito.

Luego de evaluar los elementos presentados, el juez de la Corte de La Libertad dispuso el internamiento del menor, imponiendo seis años por el delito contra la vida, el cuerpo y la salud, en la modalidad de homicidio calificado, y dos años por el ilícito contra la seguridad pública, en la modalidad de tenencia ilegal de municiones.

Además de la medida socioeducativa, el adolescente deberá pagar una reparación civil de 12 mil soles: 10 mil soles a favor de los herederos legales de la víctima y dos mil soles a favor del Estado.