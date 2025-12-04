HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
EN VIVO

🔴 NOTICIAS EN VIVO: LO ÚLTIMO de Perú y el mundo hoy, 04 de diciembre

Judicialidad

Juez de Pataz dispone ocho años de internamiento para menor infractor por homicidio y tenencia de municiones en Pataz

El magistrado impone seis años por homicidio calificado y dos años por tenencia ilegal de municiones, además de una reparación civil de 12 mil soles.

Las pruebas presentadas vinculan al adolescente con el homicidio de Tinoco. Fuente: Difusión.
Las pruebas presentadas vinculan al adolescente con el homicidio de Tinoco. Fuente: Difusión.

El magistrado del Juzgado Mixto Transitorio de Parcoy, José Velásquez Rojas, ordenó el internamiento de un menor de tan solo 15 años de edad en el Centro de Rehabilitación, por un periodo de ocho años, tras hallarlo responsable del asesinato de un poblador en el sector Alaska, anexo de Llacuabamba en el distrito de Parcoy y por tenencia ilegal de municiones.

En la audiencia, se presentaron las pruebas que demostraban la participación del menor de iniciales D.S.R.H., en el homicidio de César Tinoco Quito, quien fue encontrado, el pasado 11 de julio de 2024 sin vida y con heridas de bala en diferentes partes de su cuerpo.

Ante ello, la ronda campesina del lugar inició la búsqueda del o de los posibles responsables, realizando el arresto ciudadano de cuatro sospechosos, entre ellos el menor de 15 años, quien posteriormente fue vinculado con el violento crimen de Tinoco Quito.

Luego de evaluar los elementos presentados, el juez de la Corte de La Libertad dispuso el internamiento del menor, imponiendo seis años por el delito contra la vida, el cuerpo y la salud, en la modalidad de homicidio calificado, y dos años por el ilícito contra la seguridad pública, en la modalidad de tenencia ilegal de municiones.

Además de la medida socioeducativa, el adolescente deberá pagar una reparación civil de 12 mil soles: 10 mil soles a favor de los herederos legales de la víctima y dos mil soles a favor del Estado.

Notas relacionadas
Presidentas del Poder Judicial y de la Corte de La Libertad solicitan seguridad y resguardo policial para Magistrados y Sedes Judiciales

Presidentas del Poder Judicial y de la Corte de La Libertad solicitan seguridad y resguardo policial para Magistrados y Sedes Judiciales

LEER MÁS
Presidenta de la Corte dispone acciones para mejorar el Módulo Básico de Justicia de Virú

Presidenta de la Corte dispone acciones para mejorar el Módulo Básico de Justicia de Virú

LEER MÁS
Magistrados de la Corte ordenan ubicación y captura de robacelulares

Magistrados de la Corte ordenan ubicación y captura de robacelulares

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Familia Judicial de la Corte agradece la trayectoria de Magistrada Superior tras concluir su tiempo de servicio por límite de edad

Familia Judicial de la Corte agradece la trayectoria de Magistrada Superior tras concluir su tiempo de servicio por límite de edad

LEER MÁS
Corte de La Libertad condena a 35 años de cárcel a sujeto por explotación sexual de menores y pornografía infantil

Corte de La Libertad condena a 35 años de cárcel a sujeto por explotación sexual de menores y pornografía infantil

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

2 100 expedientes recepcionados en Jornada de Servicio Itinerante del Archivo Desconcentrado de la Corte de La Libertad

Congreso fracasó en inhabilitar a Delia Espinoza: así votaron las bancadas

Delia Espinoza se salva de la inhabilitación del Congreso: pacto no logra los votos para sancionarla

Judicialidad

2 100 expedientes recepcionados en Jornada de Servicio Itinerante del Archivo Desconcentrado de la Corte de La Libertad

Nueva práctica de digitalización de expedientes agilizará el ingreso de medios probatorios en materia civil

Juez dispone nueve meses de prisión preventiva contra una pareja por extorsión a un centro educativo

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Congreso fracasó en inhabilitar a Delia Espinoza: así votaron las bancadas

Delia Espinoza se salva de la inhabilitación del Congreso: pacto no logra los votos para sancionarla

RMP tras atentado a Belaunde: “Cuentas vinculadas a RLA dicen que fue falso, como si fueran peritos de CSI”

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025