Familia Judicial de la Corte agradece la trayectoria de Magistrada Superior tras concluir su tiempo de servicio por límite de edad

Durante el acto, se le entregó una placa conmemorativa a Namoc como reconocimiento a su extraordinaria labor. Fuente: Difusión.

Entre aplausos y emotivos mensajes, la presidenta de la Corte Superior de Justicia de La Libertad, Cecilia Milagros León Velásquez, junto a magistrados de todas las instancias, personal jurisdiccional y administrativo, agradecieron a la magistrada superior titular Ofelia Namoc López de Aguilar por su contribución en el sistema de justicia durante sus años de servicio.

En la significativa ceremonia de cese por límite de edad, el juez especializado Martín Ramírez Sáenz realizó una semblanza de la magistrada, destacando su trayectoria, imparcialidad, compromiso con la justicia y su dedicación al servicio de los ciudadanos de la región.

Posteriormente, la titular de esta Corte Bicentenaria expresó palabras de agradecimiento y admiración por el legado dejado por la magistrada en el ejercicio de su función. También reconoció su sentido humano, su ética profesional y su arduo trabajo en la Corte, lo cual le permitió ganarse el respeto y la admiración de quienes compartieron su recorrido judicial.

La ceremonia incluyó un acto de reconocimiento en el que se entregó a la jueza superior titular Ofelia Namoc de Aguilar una placa conmemorativa en agradecimiento por su extraordinaria labor, así como la Resolución Administrativa de cese por límite de edad.

Finalmente, la magistrada Namoc de Aguilar agradeció el homenaje y expresó su satisfacción al culminar este ciclo en la Corte Superior de Justicia de La Libertad e iniciar una nueva etapa junto a su familia.