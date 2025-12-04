HOYSuscripcion LR Focus

Corte de La Libertad condena a 35 años de cárcel a sujeto por explotación sexual de menores y pornografía infantil

Christian Iván Polo Ortiz fue sentenciado a 35 años de cárcel por el Tercer Juzgado Penal Colegiado Supraprovincial de Trujillo por posesión de pornografía infantil y explotación sexual de menores.

La recepcionista Naidely Betsy Castillo Narváez también fue condenada a 20 años de prisión por promover la explotación sexual. Fuente: Difusión.
Christian Iván Polo Ortiz fue sentenciado a 35 años de cárcel efectiva luego de que el Tercer Juzgado Penal Colegiado Supraprovincial de Trujillo lo hallará culpable de poseer pornografía infantil y de utilizar a menores de edad para ofrecer servicios sexuales en la ciudad de Trujillo.

Las víctimas, de entre 12 y 17 años de edad, fueron captadas por Polo Ortiz, quien se aprovechó de las necesidades económicas que sufrían las agraviadas, para reclutarlas y explotarlas sexualmente, llegando a concretar hasta cuatro encuentros diarios para ellas.

Además, se dio a conocer que el ahora sentenciado se alió con la recepcionista del hospedaje ubicado en la urbanización Palermo, Naidely Betsy Castillo Narváez, para facilitar el ingreso de las menores sin inconvenientes, a fin de que prestaran sus servicios sexuales a los clientes.

Durante la captura de ambos sujetos, la policía logró decomisar el celular de Polo Ortiz, en el que encontraron las conversaciones que mantenía tanto con las menores como con los clientes, a quienes –además- les enviaba las fotografías de las agraviadas.

Ante las pruebas contundentes del accionar de Christian Polo, los magistrados del colegiado de la Corte de La Libertad le impusieron prisión efectiva por el delito contra la dignidad humana, en las modalidades de explotación sexual de niñas, niños y adolescentes en su forma agravada, y de posesión de material pornográfico.

Asimismo, condenaron a la recepcionista Castillo Narváez por el delito de promoción y favorecimiento a la explotación sexual de niñas, niños y adolescentes, disponiendo que cumpla su condena de 20 años internada en el penal de mujeres de El Milagro.

Finalmente, los jueces indicaron que ambos sujetos deberán abonar 20 mil y 10 mil soles a favor de cada una de las víctimas por concepto de reparación civil, dinero que será pagado durante la ejecución de sus respectivas sentencias.

