Padre que abusó sexualmente de su hija fue condenado a 30 años de cárcel

La denuncia fue presentada por la tía de la menor, quien reveló que el abuso ocurrió en dos ocasiones cuando la niña tenía 10 años y se encontraba sola con su padre.

Los magistrados dictaron sentencia tras examinar las pruebas, incluyendo un monto de 10 mil soles de reparación civil. Fuente: Difusión.
Por abusar de su hija con síndrome de Down, José Remigio Martínez Montero cumplirá su sentencia de 30 años recluido en el penal de varones de El Milagro, así lo dispusieron los magistrados del Primer Juzgado Penal Colegiado de Trujillo, durante la audiencia de lectura de sentencia realizada en contra del imputado.

Fue la tía de la menor, quien denunció el hecho luego de que la agraviada le confesara que su propio padre la había ultrajado en dos oportunidades, aprovechándose de que se encontraban solos en el domicilio.

Además, manifestó que no solo abusó de ella cuando tenía 10 años de edad, sino que también la maltrataba, siendo ese el principal motivo para no contar a nadie lo ocurrido.

Ante las pruebas presentadas, los jueces del colegiado de la Corte de La Libertad emitieron su sentencia condenatoria, imponiéndole la pena de cárcel efectiva, así como una reparación civil de 10 mil soles a favor de la agraviada, tras hallarlo culpable del delito contra la libertad sexual, en la modalidad de violación sexual en forma agravada a una menor de edad.

