HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Congreso aprueba inhabilitación contra Delia Espinoza
Congreso aprueba inhabilitación contra Delia Espinoza     Congreso aprueba inhabilitación contra Delia Espinoza     Congreso aprueba inhabilitación contra Delia Espinoza     
EN VIVO

🔴 NOTICIAS EN VIVO: LO ÚLTIMO de Perú y el mundo hoy, 03 de diciembre | LR+ Noticias

Judicialidad

Nueve meses de prisión preventiva para investigada de explotar laboralmente a dos adolescentes en Guadalupe

La Corte de La Libertad aprobó la prisión preventiva de Irigoin, quien permanecerá en el penal de mujeres hasta noviembre de 2025, siendo el delito penado con hasta 20 años de prisión.

La intervención policial en un bar de Guadalupe reveló la presencia de dos adolescentes sin documentos. Fuente: Difusión.
La intervención policial en un bar de Guadalupe reveló la presencia de dos adolescentes sin documentos. Fuente: Difusión.

El magistrado del Juzgado de Investigación Preparatoria de Pacasmayo, Hilmer Barboza Hernández, dispuso el internamiento de Gloria Irigoin Vásquez, por un periodo de nueve meses hasta que inicie su juicio oral, tras ser investigada por la comisión del delito contra la dignidad humana, en la modalidad de trata de personas con fines de explotación laboral.

Personal policial de la comisaría de Ciudad de Dios en el distrito de Guadalupe que realizaba un operativo de control de identidad en diferentes locales de la zona, ingresó a un conocido bar y encontró a dos adolescentes que no contaban con documento de identidad y que trabajaban en dicho establecimiento.

Luego de tomar conocimiento que presuntamente dichas menores de edad habrían sido contratadas por la encargada del bar identificada como Gloria Irigoin, los efectivos policiales la detuvieron y trasladaron a la comisaría para las diligencias respectivas.

Además, en audiencia se dio a conocer que las adolescentes trabajarían no solo como meseras, sino que también acompañaban a los clientes a libar licor, recibiendo una compensación extra por cada botella consumida.

Tras analizar los elementos de convicción, el juez de la Corte de La Libertad declaró fundado el pedido de prisión preventiva contra Gloria Irigoin, y ordenó el inmediato traslado de la imputada al penal de mujeres, en donde permanecerá internada hasta noviembre de 2025.

El delito contra la dignidad humana, en la modalidad de trata de personas con fines de explotación laboral, se encuentra tipificada en el artículo 129º del Código Penal peruano y sanciona con penas de hasta veinte años de pena privativa de la libertad efectiva, a quien lo comete.

Notas relacionadas
Comisión Distrital de Acceso beneficia a cerca de 100 adultos mayores con Campaña Itinerante en el distrito de El Porvenir

Comisión Distrital de Acceso beneficia a cerca de 100 adultos mayores con Campaña Itinerante en el distrito de El Porvenir

LEER MÁS
Corte de La Libertad realizará jornada extraordinaria para atención de procesos de familia, penal y violencia familiar

Corte de La Libertad realizará jornada extraordinaria para atención de procesos de familia, penal y violencia familiar

LEER MÁS
Presidenta de la Corte inaugura lactario y tópico en la Unidad de Flagrancia de Trujillo

Presidenta de la Corte inaugura lactario y tópico en la Unidad de Flagrancia de Trujillo

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Corte de La Libertad participa en Desfile Institucional por su 201 aniversario de instalación

Corte de La Libertad participa en Desfile Institucional por su 201 aniversario de instalación

LEER MÁS
Gracias a la oralidad, Juez de Familia de La Libertad resolvió proceso de tenencia en menos de un mes

Gracias a la oralidad, Juez de Familia de La Libertad resolvió proceso de tenencia en menos de un mes

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Migraciones habilita 100.000 citas para pasaportes en diciembre: ¿cómo sacar una?

La buena noticia para beneficiarios del Fonavi en Perú que aún no han cobrado la devolución de aportes en el Banco de la Nación este 2025

Cierran la Costa Verde por Juegos Bolivarianos 2025: revisa el plan de desvío este 3 de diciembre

Judicialidad

Nueva práctica de digitalización de expedientes agilizará el ingreso de medios probatorios en materia civil

Juez dispone nueve meses de prisión preventiva contra una pareja por extorsión a un centro educativo

Módulo Judicial Integrado en violencia desarrollará actividades en el marco del Día Internacional de la Mujer

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

RMP tras atentado a Belaunde: “Cuentas vinculadas a RLA dicen que fue falso, como si fueran peritos de CSI”

Harvey Colchado confirma su postulación al Congreso con el partido Ahora Nación

Delia Espinoza se salva de la inhabilitación del Congreso: pacto no logra los votos para sancionarla

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025