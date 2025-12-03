HOYSuscripcion LR Focus

Congreso aprueba inhabilitación contra Delia Espinoza
Corte de La Libertad reconforma Unidad Funcional de Integridad para seguir fomentando la transparencia

La presidenta de la Corte Superior de Justicia de La Libertad, Cecilia Milagros León Velásquez, presentó al equipo de la Unidad Funcional de Integridad, que impulsará estrategias institucionales.

El equipo tiene la misión de gestionar riesgos, proponer programas de integridad y luchar contra la corrupción. Fuente: Difusión.
El equipo tiene la misión de gestionar riesgos, proponer programas de integridad y luchar contra la corrupción. Fuente: Difusión.

En una reciente reunión de trabajo, la presidenta de la Corte Superior de Justicia de La Libertad, Cecilia Milagros León Velásquez, presentó oficialmente al equipo de trabajo de la Unidad Funcional de Integridad, quienes tendrán la misión de promover y asegurar el desarrollo de estrategias para la implementación de este modelo en la institución.

La misma titular de la Corte ejercerá el cargo de Oficial de Integridad, con Carla Muro Saavedra como coordinadora, Zenaida Gutiérrez Ascón como responsable de la gestión de riesgos, y Andrea Rosa Lezama como responsable de la capacitación.

Este equipo de trabajo deberá conducir la gestión de riesgos que afectan la integridad pública, proponer el programa de integridad y lucha contra la corrupción, articular la implementación del modelo de integridad, proponer la incorporación de objetivos y acciones de integridad en los planes estratégicos, e implementar y monitorear dichas actividades.

Finalmente, coordinarán la planificación, ejecución, seguimiento y evaluación del sistema de control interno, supervisarán el cumplimiento de la normativa vigente de trasparencia, gestión de intereses y conflicto de interés, realizar capacitaciones en materia de ética pública, transparencia y acceso a la información pública, entre otros temas.

