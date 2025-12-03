HOYSuscripcion LR Focus

Inician los trabajos para la implementación de la Oralidad Civil en los Juzgados de Paz Letrado de Trujillo

La presidenta de la Corte Superior de Justicia de La Libertad, Cecilia León Velásquez, supervisa la adecuación para la implementación de la oralidad civil en los juzgados de paz letrado de Trujillo.

El proyecto incluye acondicionamiento de espacios, mejora en puntos de red y electricidad, y una sala de lectura. Fuente: Difusión.
El proyecto incluye acondicionamiento de espacios, mejora en puntos de red y electricidad, y una sala de lectura. Fuente: Difusión.

Cumpliendo con lo dispuesto por la presidenta de la Corte Superior de Justicia de La Libertad, Cecilia Milagros León Velásquez, las áreas de Informática e Infraestructura en coordinación con el Módulo Corporativo Civil de Litigación Oral de la institución, iniciaron los trabajos de adecuación necesarios para la pronta implementación de la oralidad civil en los juzgados de paz letrado de Trujillo.

La titular de la primera Corte del Perú republicano recorrió los ambientes que corresponden al Cuarto, Quinto y Sétimo Juzgado de Paz Letrado Civil, para constatar las acciones correctivas solicitadas, a fin de cumplir con la matriz que permitirá que estos órganos jurisdiccionales ingresen a la etapa final de evaluación para la implementación de la oralidad civil.

Los primeros trabajos que se vienen ejecutando corresponden al acondicionamiento y distribución física de los espacios destinados al pool de secretarios y asistentes, así como el diseño de una sala de lectura. Por otro lado, se están realizando acciones preventivas y correctivas en los puntos de red y de electricidad, pintado de los ambientes, cambio de luminarias y colocación de extractores de ventilación.

Una vez culminadas las labores de infraestructura e informática, se continuará revisando la información estadística, presupuestaria, de bienes y recursos. También se llevará a cabo la redistribución del personal, con la finalidad cumplir con los requerimientos mínimos necesarios para el ingreso a este modelo de oralidad en su tramo final.

Además, se dio a conocer que, para el 31 de marzo, la Corte de La Libertad enviará al Equipo Técnico Institucional de Implementación de la Oralidad Civil del Poder Judicial, el informe final para –posteriormente- concretar la fecha de evaluación e incorporación a este modelo, que permitirá agilizar la tramitación de los casos en los juzgados de paz letrado en esta especialidad.

Cabe indicar que, previo a la implementación de los requerimientos necesarios, la presidenta de esta Corte Superior de Justicia, Cecilia León Velásquez, junto a magistradas y magistrados de civil, y sus funcionarios de gestión, sostuvo reuniones de coordinación con el presidente del ETII Oralidad Civil, Ramiro Bustamante Zegarra, para dar a conocer la realidad situacional de los juzgados de paz letrado, en cuanto a mobiliario, equipamiento tecnológico, ambientes y carga procesal existente en los despachos.

Asimismo, conocieron las pautas y procedimientos que deben seguir para lograr la incorporación de dichos juzgados de la Corte de La Libertad en este proceso de transformación judicial que beneficia a los usuarios del servicio.

