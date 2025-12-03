HOYSuscripcion LR Focus

Judicialidad

Suboficial que habría solicitado coima a conductor de moto esperará su juicio internado en el penal

La magistrada Irene Cruzado Zapata dictó diez meses de prisión preventiva para el suboficial de PNP, Williams Armas Vargas, por presunto cohecho pasivo propio.

Conforme a la ley peruana, Armas podría enfrentar hasta diez años de prisión por cohecho pasivo. Fuente: Difusión.
La magistrada del órgano de emergencia penal de la Corte de La Libertad, Irene Cruzado Zapata, dispuso la medida coercitiva de diez meses de prisión preventiva para el suboficial de la PNP Williams Armas Vargas, por la presunta comisión del delito de cohecho pasivo propio en el ejercicio de la función policial.

En la audiencia se informó que, Williams Armas, quien se encontraba en funciones habría solicitado la suma de 200 soles a un joven que fue detenido por presunta conducción en estado de ebriedad para evitar que sea sometido al procedimiento de alcoholemia.

De acuerdo a lo manifestado por el agraviado, cuadras antes de llegar a la dependencia policial, el suboficial le pidió el dinero y, tras indicarle que no contaba con esa cantidad, acordaron el pago de 150 soles, accediendo a dejarlo libre para que se dirija a un cajero, retire el dinero y le entregue en efectivo, a fin de evitar su ingreso a la comisaría.

Luego de evaluar los elementos de convicción, la jueza de la Corte de La Libertad declaró fundado el pedido de prisión preventiva contra el suboficial, quien deberá permanecer internado en el penal de varones hasta el 09 de diciembre de 2025, a la espera de su juicio oral.

De comprobarse la comisión del delito contra la administración pública, en la modalidad de cohecho pasivo propio en el ejercicio de la función policial, el suboficial podría recibir una condena de hasta diez años de cárcel, tal y como lo estipula el artículo 395º del Código Penal peruano.

