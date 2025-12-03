HOYSuscripcion LR Focus

Colegiado condena a dos colombianos a quince años de cárcel efectiva por extorsión

La Corte de La Libertad fijó además un pago de seis mil soles como reparación civil. Castro Ortiz cumplirá su condena hasta abril de 2030; Grisales está en búsqueda para su captura.

Los imputados amenazaban de muerte a una familia en Moche por el incumplimiento de un préstamo. Fuente: Difusión.
Los magistrados del Segundo Juzgado Penal Colegiado Supraprovincial de Trujillo condenaron a Quevin Stiven Castro Ortiz y Vanessa Grisales Patiño, a quince años de cárcel efectiva, por la comisión del delito de extorsión, en agravio de una familia en el distrito de Moche.

Personal policial intervino a los dos imputados luego de recibir una llamada telefónica en la que les informaban sobre la presencia de los dos colombianos en la vivienda de dicha familia, realizando amenazas de muerte debido al incumplimiento del pago de un préstamo bajo la modalidad del ‘gota a gota’.

En la audiencia se dio a conocer que, en diferentes oportunidades Castro Ortiz llegó al domicilio de los agraviados y, con palabras soeces y amenazantes, exigía el pago total de la deuda, siendo la última vez cuando fue detenido con Vanesa Grisales, a las afueras de dicho inmueble.

Ante las pruebas presentadas, los jueces de la Corte de La Libertad determinaron la culpabilidad de ambos sujetos, por lo que ordenaron la ubicación y captura de Grisales Patiño para que cumpla su sentencia en el penal de mujeres; mientras que, con respecto a Castro Ortiz, cursaron los oficios de comunicación al establecimiento penitenciario, indicando su sentencia hasta abril de 2030.

Además, fijaron el pago de seis mil soles por concepto de reparación civil a favor de las víctimas, dinero que deberá cancelarse en forma solidaria durante la ejecución de sus condenas.

