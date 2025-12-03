HOYSuscripcion LR Focus

Cerca de 100 internas del penal de mujeres de San Pedro de Lloc fueron beneficiadas con Campaña Itinerante sobre Derechos Penitenciarios

La Corte de La Libertad y la de Lambayeque brindaron orientación jurídica y psicológica, ayudando a las internas en sus trámites judiciales y fomentando su reinserción social.

La actividad busca sensibilizar a la población vulnerable sobre sus derechos y el estado de sus procesos judiciales. Fuente: Difusión.
La actividad busca sensibilizar a la población vulnerable sobre sus derechos y el estado de sus procesos judiciales. Fuente: Difusión.

En el marco del Día Internacional de la Mujer, la Comisión Distrital de Acceso a la Justicia de Personas en Condición de Vulnerabilidad y Justicia en tu Comunidad de la Corte de La Libertad, en coordinación con la Corte de Lambayeque y el Institucional Nacional Penitenciario, benefició a cerca de 100 internas del penal de mujeres del distrito de San Pedro de Lloc, con la realización de una exitosa campaña itinerante sobre derechos penitenciarios.

Esta actividad fue inaugurada por la titular de la primera Corte del Perú republicano, Cecilia Milagros León Velásquez, quien expresó que esta campaña de sensibilización se desarrolla con la finalidad de acercar la justicia a la población más vulnerable, para que conozcan no solo sus derechos, sino también el estado de sus procesos judiciales y formular sus denuncias en casos necesarios, como los de alimentos.

Asimismo, la autoridad judicial agradeció la participación de la Corte de Lambayeque, a través del abogado Idelso Nuñez Quijano, por su colaboración en esta campaña para atender y brindar información jurídica a las internas del penal, dado que la mayoría de sus procesos son tramitados en dicho distrito judicial.

Este penal se encuentra en medio de dos distritos judiciales. La Libertad tiene competencia territorial, sin embargo, la mayoría de los casos se tramitan en la Corte de Lambayeque. Es por ese motivo que, coordinamos con ellos para que puedan acompañarnos en la jornada y brindar este servicio de justicia a las internas de este centro penitenciario”, remarcó la doctora Cecilia León.

A su turno la directora del Centro Penitenciario de Mujeres de San Pedro de Lloc, Silvia Sirlopu Cajusol, agradeció la presencia de ambas Cortes Superiores de Justicia y la realización de la campaña jurídica en beneficio de la población penal de este distrito.

Agradezco profundamente por el compromiso asumido por ambas Cortes, porque este trabajo permite que nuestras internas, que muchas veces se sienten olvidadas, puedan acceder a información sobre su situación jurídica. Este tipo de campañas demuestra el verdadero esfuerzo que tienen nuestras autoridades judiciales para acercar el servicio a la población más vulnerable”, afirmó la directora del Centro Penitenciario.

Posteriormente, los integrantes de la Comisión Distrital de Acceso de la Corte de La Libertad, y el representante de la Corte de Lambayeque, Idelso Nuñez Quijano, atendieron a las internas en los servicios de: informes y seguimiento de procesos judiciales, orientación psicológica y jurídica, recepción y tramitación de demandas de alimentos a favor de menores y personas de la tercera edad. También se les brindó información sobre el trámite del proceso penal, la ejecución de sentencias y los beneficios penitenciarios a los que pueden acceder, y se coordinó la entrega de copias certificadas a las internas del penal.

Finalmente, la máxima representante de la justicia en la región visitó las instalaciones donde las internas desarrollan sus talleres productivos, donde expresó su profunda satisfacción al observar las habilidades manuales presentes en los diferentes productos que confeccionan, y las animó a continuar con estas actividades ya que estas destrezas les permitirán reinsertarse adecuadamente a la sociedad, a través de un trabajo digno y el respeto de los derechos de los demás.

