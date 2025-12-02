Unidad de Flagrancia ordena prisión para dos sujetos por robo a una transeúnte

Los sujetos fueron capturados tras intentar huir en una moto y arrojar una bolsa con dos celulares. Fuente: Difusión.

Los sujetos fueron capturados tras intentar huir en una moto y arrojar una bolsa con dos celulares. Fuente: Difusión.

Las magistradas del Juzgado Penal Colegiado de la Unidad de Flagrancia de Trujillo sentenciaron a cárcel efectiva a Miguel Ángel Villa Santos y César Alexander Santos Castillo, luego de comprobar su participación en el delito de robo agravado a una transeúnte en el distrito de Huanchaco.

Durante un patrullaje de rutina, efectivos policiales se percataron de la presencia de dos sujetos a bordo de una moto, quienes, al visualizar a la autoridad, intentaron darse a la fuga.

En la persecución a la unidad menor, el conductor arrojó una bolsa hacia un terreno baldío, siendo esta maniobra lo que provocó que la moto se impactara contra una vivienda, permitiendo la captura de ambos sujetos, identificados como Miguel Villa y César Santos.

En el registro de sus pertenencias, se le encontró a César Santos un explosivo habilitado para detonación, el cual tuvo que ser desactivado por el personal autorizado. Además, en la bolsa que arrojó antes de su captura, Miguel Villa tenía dos celulares, uno de ellos le pertenecía a la agraviada, quien –minutos después- informó haber sido víctima de robo por ambos sujetos.

Ante las pruebas fehacientes de la comisión del delito de robo, las juezas de la Unidad de Flagrancia ordenaron 21 años y 3 meses de reclusión para Miguel Villa Santos, mientras que, a César Santos Castillo lo condenaron por dicho ilícito y por tenencia de materiales peligrosos, a 27 años y 3 meses de pena privativa de la libertad.

Asimismo, les fijaron el pago de una reparación civil solidaria de mil soles a favor de la agraviada. Además, Santos Castillo deberá cancelar 2 mil soles por el mismo concepto a favor del Estado peruano por el delito de tenencia de explosivos.