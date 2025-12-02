HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Reportan sismo HOY en el Callao, según IGP
Reportan sismo HOY en el Callao, según IGP     Reportan sismo HOY en el Callao, según IGP     Reportan sismo HOY en el Callao, según IGP     
EN VIVO

Atacan a candidato presidencial Rafael Belaunde | Fuerte y Claro con Manuela Camacho

Judicialidad

Unidad de Flagrancia ordena prisión para dos sujetos por robo a una transeúnte

Las magistradas del Juzgado Penal Colegiado de Trujillo sentenciaron a Miguel Ángel Villa Santos y César Alexander Santos Castillo a 21 y 27 años de cárcel, respectivamente, por robo agravado.

Los sujetos fueron capturados tras intentar huir en una moto y arrojar una bolsa con dos celulares. Fuente: Difusión.
Los sujetos fueron capturados tras intentar huir en una moto y arrojar una bolsa con dos celulares. Fuente: Difusión.

Las magistradas del Juzgado Penal Colegiado de la Unidad de Flagrancia de Trujillo sentenciaron a cárcel efectiva a Miguel Ángel Villa Santos y César Alexander Santos Castillo, luego de comprobar su participación en el delito de robo agravado a una transeúnte en el distrito de Huanchaco.

Durante un patrullaje de rutina, efectivos policiales se percataron de la presencia de dos sujetos a bordo de una moto, quienes, al visualizar a la autoridad, intentaron darse a la fuga.

En la persecución a la unidad menor, el conductor arrojó una bolsa hacia un terreno baldío, siendo esta maniobra lo que provocó que la moto se impactara contra una vivienda, permitiendo la captura de ambos sujetos, identificados como Miguel Villa y César Santos.

En el registro de sus pertenencias, se le encontró a César Santos un explosivo habilitado para detonación, el cual tuvo que ser desactivado por el personal autorizado. Además, en la bolsa que arrojó antes de su captura, Miguel Villa tenía dos celulares, uno de ellos le pertenecía a la agraviada, quien –minutos después- informó haber sido víctima de robo por ambos sujetos.

Ante las pruebas fehacientes de la comisión del delito de robo, las juezas de la Unidad de Flagrancia ordenaron 21 años y 3 meses de reclusión para Miguel Villa Santos, mientras que, a César Santos Castillo lo condenaron por dicho ilícito y por tenencia de materiales peligrosos, a 27 años y 3 meses de pena privativa de la libertad.

Asimismo, les fijaron el pago de una reparación civil solidaria de mil soles a favor de la agraviada. Además, Santos Castillo deberá cancelar 2 mil soles por el mismo concepto a favor del Estado peruano por el delito de tenencia de explosivos.

Notas relacionadas
Juzgado de Trabajo de la Corte de La Libertad implementa buena práctica para acceso y transcripción de audiencias en materia laboral

Juzgado de Trabajo de la Corte de La Libertad implementa buena práctica para acceso y transcripción de audiencias en materia laboral

LEER MÁS
Corte de La Libertad agiliza procesos de tenencia y régimen de visitas gracias a la implementación de la oralidad en familia

Corte de La Libertad agiliza procesos de tenencia y régimen de visitas gracias a la implementación de la oralidad en familia

LEER MÁS
Tercera Sala Laboral de la Corte de La Libertad garantiza justicia oportuna en procesos de adultos mayores

Tercera Sala Laboral de la Corte de La Libertad garantiza justicia oportuna en procesos de adultos mayores

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Gracias a la oralidad, Juez de Familia de La Libertad resolvió proceso de tenencia en menos de un mes

Gracias a la oralidad, Juez de Familia de La Libertad resolvió proceso de tenencia en menos de un mes

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Daniel Salaverry: Corte Suprema revoca condena contra excongresista y lo absuelve de los cargos

Joaquín Guzmán, hijo del 'Chapo' Guzmán, se declaró culpable por narcotráfico y aceptó implicancia en el secuestro de 'El Mayo' Zambada

[DSports y Televen] ¿A qué hora juega Perú vs Venezuela por la Liga de Naciones Femenina de Conmebol?

Judicialidad

Corte de La Libertad suscribe dos nuevos convenios interinstitucional a favor de la justicia

Juez Civil de la Corte garantizó acceso a la justicia para demandante con discapacidad auditiva

Corte de La Libertad rindió emotivo homenaje a las madres judiciales

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Daniel Salaverry: Corte Suprema revoca condena contra excongresista y lo absuelve de los cargos

Atacan a Rafael Belaunde, candidato presidencial de Libertad Popular, a balazos en su camioneta

Rutas de Lima da marcha atrás y anuncia que continuará operando peajes este 2 de diciembre

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025