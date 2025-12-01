HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Mira EN VIVO 'Fuerte y Claro' con Manuela Camacho
Mira EN VIVO 'Fuerte y Claro' con Manuela Camacho     Mira EN VIVO 'Fuerte y Claro' con Manuela Camacho     Mira EN VIVO 'Fuerte y Claro' con Manuela Camacho     
EN VIVO

Indignante: Defensoría del Pueblo pide liberación de Urresti | Fuerte y Claro con Manuela Camacho

Judicialidad

Presidenta de la Corte reafirma su compromiso con el cuidado de la salud de la familia judicial

Con el inicio de la campaña médica de chequeo preventivo y oncológico.

La iniciativa busca facilitar el acceso a chequeos de salud para magistrados y personal judicial. Fuente: Difusión.
La iniciativa busca facilitar el acceso a chequeos de salud para magistrados y personal judicial. Fuente: Difusión.

Con la finalidad de promover la cultura de prevención e impulsar la buena salud, la presidenta de la Corte Superior de Justicia de La Libertad, Cecilia Milagros León Velásquez, inauguró la campaña médica de chequeo preventivo y oncológico para la familia judicial que cuente con seguro EPS, así como para sus derechohabientes.

Durante la ceremonia de inicio de esta campaña, la titular de la institución mencionó que esta gestión, desarrollada por la coordinación del Centro Médico Preventivo Judicial, busca brindar una alternativa cercana para que magistrados y el personal puedan verificar su estado de salud y, de detectar alguna anomalía, se coordinarán estudios más especializados.

Desde la Presidencia somos conscientes de que es mejor prevenir que curar. Por ello, esta campaña se llevará a cabo durante un mes en nuestro centro médico, con el fin de contribuir al bienestar de la familia judicial y garantizar la buena salud de todos. No hay más excusas para postergar su bienestar físico ni mental”, remarcó la doctora León Velásquez.

Además, agradeció el apoyo de la Clínica San Pablo, que pondrá a disposición de la Corte a sus profesionales de la salud, quienes brindarán atención en los servicios de laboratorio, psicología, nutrición, medicina general, odontología, oftalmología, otorrinolaringología, entre otros. También realizarán las derivaciones correspondientes para los estudios especializados relacionados con el chequeo oncológico.

Por otro lado, se informó que, con el objetivo de atender a todos los integrantes de la Corte que cuenten con EPS, el personal de salud se trasladará a las sedes de Bolívar, Cisaj-El Porvenir, la Unidad de Flagrancia de Trujillo, La Esperanza y el Módulo Judicial Integrado en Violencia, hasta el 29 de agosto. Asimismo, los magistrados y el personal de provincias podrán atenderse todos los sábados, previa cita médica programada en la clínica.

Finalmente, la presidenta Cecilia León anunció que se está coordinando con EsSalud para realizar atenciones dentro del centro médico de la Corte, así como campañas preventivas a favor de las personas que cuenten con dicho seguro.

Cabe indicar que, la familia judicial que cuente con EPS tienen la potestad de elegir donde realizarse el chequeo preventivo, pudiendo acudir no solo a la clínica San Pablo, sino también a otras clínicas como San Antonio, Peruano Americana y Auna.

Notas relacionadas
¿Dónde se ubican las 10 minas de oro más importantes del Perú? Una región tiene 5 yacimientos

¿Dónde se ubican las 10 minas de oro más importantes del Perú? Una región tiene 5 yacimientos

LEER MÁS
Corte de La Libertad provee más de 31 mil escritos en quince días

Corte de La Libertad provee más de 31 mil escritos en quince días

LEER MÁS
Presidenta de la Corte inaugura Juzgado de Investigación Preparatoria Transitorio de Paiján

Presidenta de la Corte inaugura Juzgado de Investigación Preparatoria Transitorio de Paiján

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Corte de Lambayeque presente en el XII encuentro internacional de poderes judiciales de Perú e Iberoamérica y XIV encuentro nacional de acceso a la justicia

Corte de Lambayeque presente en el XII encuentro internacional de poderes judiciales de Perú e Iberoamérica y XIV encuentro nacional de acceso a la justicia

LEER MÁS
Corte de La Libertad se suma a la Campaña Nacional contra la Trata de Personas

Corte de La Libertad se suma a la Campaña Nacional contra la Trata de Personas

LEER MÁS
Tercer Juzgado de familia de Chiclayo resuelve régimen de visitas en solo 19 días gracias a la oralidad y a una audiencia exitosa de conciliación

Tercer Juzgado de familia de Chiclayo resuelve régimen de visitas en solo 19 días gracias a la oralidad y a una audiencia exitosa de conciliación

LEER MÁS
ODANC Piura realiza visitas extraordinarias a los órganos jurisdiccionales de Canchaque y Huancabamba

ODANC Piura realiza visitas extraordinarias a los órganos jurisdiccionales de Canchaque y Huancabamba

LEER MÁS
Personal judicial se beneficia con campaña de salud preventiva

Personal judicial se beneficia con campaña de salud preventiva

LEER MÁS
Comisión de Acceso a la Justicia de la Corte de La Libertad inicia proyecto “Jueces Penales Dialogando con Escolares”

Comisión de Acceso a la Justicia de la Corte de La Libertad inicia proyecto “Jueces Penales Dialogando con Escolares”

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 37.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Gustavo Cazonatti confía en obtener el pase a la fase de grupos de la Copa Libertadores

César Acuña defiende a su hermano prófugo: "Estamos buscando que sea investigado en libertad"

Pastor evangélico es intervenido cuando intentaba ingresar chips y una memoria micro SD a penal de Lurigancho

Judicialidad

Corte de La Libertad provee más de 31 mil escritos en quince días

Presidenta de la Corte inaugura Juzgado de Investigación Preparatoria Transitorio de Paiján

Magistrados de La Libertad participan a los actos celebratorios por el Día del Juez y de la Jueza

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

César Acuña defiende a su hermano prófugo: "Estamos buscando que sea investigado en libertad"

EN VIVO Resultados de elecciones primarias en Apra y Renovación Popular: sigue minuto a minuto el conteo de votos

Elecciones primarias: 83.000 afiliados del APRA y Renovación Popular votarán por sus candidatos este domingo

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025