Presidenta de la Corte reafirma su compromiso con el cuidado de la salud de la familia judicial

Con la finalidad de promover la cultura de prevención e impulsar la buena salud, la presidenta de la Corte Superior de Justicia de La Libertad, Cecilia Milagros León Velásquez, inauguró la campaña médica de chequeo preventivo y oncológico para la familia judicial que cuente con seguro EPS, así como para sus derechohabientes.

Durante la ceremonia de inicio de esta campaña, la titular de la institución mencionó que esta gestión, desarrollada por la coordinación del Centro Médico Preventivo Judicial, busca brindar una alternativa cercana para que magistrados y el personal puedan verificar su estado de salud y, de detectar alguna anomalía, se coordinarán estudios más especializados.

“Desde la Presidencia somos conscientes de que es mejor prevenir que curar. Por ello, esta campaña se llevará a cabo durante un mes en nuestro centro médico, con el fin de contribuir al bienestar de la familia judicial y garantizar la buena salud de todos. No hay más excusas para postergar su bienestar físico ni mental”, remarcó la doctora León Velásquez.

Además, agradeció el apoyo de la Clínica San Pablo, que pondrá a disposición de la Corte a sus profesionales de la salud, quienes brindarán atención en los servicios de laboratorio, psicología, nutrición, medicina general, odontología, oftalmología, otorrinolaringología, entre otros. También realizarán las derivaciones correspondientes para los estudios especializados relacionados con el chequeo oncológico.

Por otro lado, se informó que, con el objetivo de atender a todos los integrantes de la Corte que cuenten con EPS, el personal de salud se trasladará a las sedes de Bolívar, Cisaj-El Porvenir, la Unidad de Flagrancia de Trujillo, La Esperanza y el Módulo Judicial Integrado en Violencia, hasta el 29 de agosto. Asimismo, los magistrados y el personal de provincias podrán atenderse todos los sábados, previa cita médica programada en la clínica.

Finalmente, la presidenta Cecilia León anunció que se está coordinando con EsSalud para realizar atenciones dentro del centro médico de la Corte, así como campañas preventivas a favor de las personas que cuenten con dicho seguro.

Cabe indicar que, la familia judicial que cuente con EPS tienen la potestad de elegir donde realizarse el chequeo preventivo, pudiendo acudir no solo a la clínica San Pablo, sino también a otras clínicas como San Antonio, Peruano Americana y Auna.