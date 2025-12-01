Comisión de Acceso a la Justicia capacita a más de 60 alumnos en justicia de paz escolar

Más de 60 estudiantes de instituciones educativas de Trujillo y provincias se dieron cita en la sede judicial Natasha Alta, para participar de la capacitación de justicia de paz escolar, organizada por la Comisión de Acceso a la Justicia de Personas en Condición de Vulnerabilidad y Justicia en tu Comunidad de la Corte de La Libertad.

El evento académico fue inaugurado por la presidenta Cecilia Milagros León Velásquez, quien incidió en la necesidad de implementar estrategias de prevención que coadyuven a disminuir los 851 casos registrados de violencia escolar en La Libertad en el año 2024 y se comprometió a seguir impulsando estas actividades que buscan fortalecer, de manera positiva, la interacción entre estudiantes.

A su turno, el gerente regional de educación, Julio Camacho Paz agradeció el compromiso y el aporte de la Corte de La Libertad para desarrollar este tipo de acciones que permiten que los estudiantes tengan una mejor convivencia escolar.

Por otro lado, el magistrado Carlos Germán Gutiérrez Gutiérrez, responsable de la sub comisión de jueces de paz escolar, expresó la importancia de seguir promoviendo la participación activa de los centros educativos en este proyecto de jueces de paz escolar y brindar las herramientas necesarias que ayuden a los estudiantes a impartir justicia y mantener un equilibrio en las relaciones entre compañeros.

Asimismo, mencionó que la sub comisión desarrollará, por segundo año consecutivo, el conversatorio denominado “Jueces penales dialogando con escolares”, con el que se pretende acercar la justicia a los adolescentes y sensibilizar sobre las implicancias de la comisión de delitos y la vulneración de los derechos de las personas.

Juramentación. Previo al inicio de la capacitación, la titular de la Corte acompañada del responsable de la sub comisión de jueces de paz escolar, juramentó a dos estudiantes del colegio particular San Martin de Porres del distrito de El Milagro, quienes –a partir de la fecha- asumirán su rol como jueza y secretaria de paz escolar para contribuir a la resolución pacífica de conflictos dentro de su institución.