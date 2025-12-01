HOYSuscripcion LR Focus

Judicialidad

Juez dicta nueve meses de prisión preventiva para sujeto que habría participado en el robo de 200 mil soles

El magistrado del Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria de Trujillo impuso nueve meses de prisión preventiva a José Rojas León, implicado en un robo de 200 mil soles.

Se investiga a otros tres hombres y una mujer relacionada, conocida como alias “Solución”. Fuente: Difusión.
Se investiga a otros tres hombres y una mujer relacionada, conocida como alias “Solución”. Fuente: Difusión.

Nueve meses de prisión preventiva dictó el magistrado del Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria de Trujillo, Eduardo Medina Carrasco, para José Rojas León, quien es sindicado de haber participado en el robo de 200 mil soles en Trujillo.

De acuerdo a las primeras informaciones, el agraviado, quien minutos antes retiró dicha cantidad de dinero de una conocida entidad bancaria en el centro de la ciudad, habría sido interceptado por dos sujetos cuando se dirigía a su vivienda a bordo de su vehículo.

Durante el asalto, los sujetos lo encañonaron, abrieron la puerta de la unidad y sustrajeron la mochila que contenía los 200 mil soles, para luego darse a la fuga en una moto lineal.

Gracias a la rápida intervención de los efectivos policiales que fueron informados del robo, se logró capturar a Rojas León, quien habría realizado labores de marcaje y reglaje al agraviado desde que salió de la entidad bancaria.

Además, se dio a conocer que Rojas León habría recibido la suma de mil soles por dicho trabajo y que, en este hecho estarían también implicados tres varones más y una mujer, quien presuntamente sería la pareja sentimental del sujeto que habría orquestado dicho robo conocido como alías “Solución”.

Tras evaluar los elementos de convicción, el juez de la Corte de La Libertad declaró fundado el pedido de prisión preventiva, ordenando el inmediato internamiento de Rojas León en el penal de varones hasta el inicio de su juicio oral.

