Juez de Flagrancia dispone prisión preventiva para investigado por tenencia ilegal de explosivos

El magistrado del Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria de la Unidad de Flagrancia de Trujillo, Hilmer Barboza Hernández, dispuso seis meses de prisión preventiva para Ángel Gamboa Cruz, quien es investigado de transportar dinamita en su unidad.

Según el testimonio del personal policial que participó en la intervención, Gamboa Cruz habría intentado darse a la fuga en una mototaxi al notar la presencia de los agentes del orden, quienes minutos antes lo visualizaron realizando maniobras temerarias.

En el registro, los efectivos habrían hallado un cartucho de dinamita con su respectiva mecha de seguridad instalada por lo que, fue inmediatamente trasladado a la Unidad de Flagrancia para las diligencias respectivas.

Tras evaluar los elementos de convicción, el juez de la Unidad de Flagrancia de Trujillo declaró fundado el pedido de prisión preventiva, ordenando el internamiento de Gamboa Cruz hasta noviembre del presente año, fecha en la que iniciará su juicio oral.

La comisión del delito contra la seguridad pública, tenencia ilegal de artefacto y material explosivo se sanciona hasta con quince años de cárcel efectiva y la inhabilitación permanente, así lo indica el artículo 279º del Código Penal peruano.