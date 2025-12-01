HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
EN VIVO

LR+ Noticias EN VIVO: mira aquí lo último del Perú y el mundo

Judicialidad

Juez de Flagrancia dispone prisión preventiva para investigado por tenencia ilegal de explosivos

El juez Hilmer Barboza de Trujillo ordena seis meses de prisión preventiva para Ángel Gamboa Cruz, investigado por transportar dinamita en su mototaxi.

El delito de tenencia ilegal de explosivos puede acarrear hasta quince años de cárcel. Fuente: Difusión.
El delito de tenencia ilegal de explosivos puede acarrear hasta quince años de cárcel. Fuente: Difusión.

El magistrado del Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria de la Unidad de Flagrancia de Trujillo, Hilmer Barboza Hernández, dispuso seis meses de prisión preventiva para Ángel Gamboa Cruz, quien es investigado de transportar dinamita en su unidad.

Según el testimonio del personal policial que participó en la intervención, Gamboa Cruz habría intentado darse a la fuga en una mototaxi al notar la presencia de los agentes del orden, quienes minutos antes lo visualizaron realizando maniobras temerarias.

En el registro, los efectivos habrían hallado un cartucho de dinamita con su respectiva mecha de seguridad instalada por lo que, fue inmediatamente trasladado a la Unidad de Flagrancia para las diligencias respectivas.

Tras evaluar los elementos de convicción, el juez de la Unidad de Flagrancia de Trujillo declaró fundado el pedido de prisión preventiva, ordenando el internamiento de Gamboa Cruz hasta noviembre del presente año, fecha en la que iniciará su juicio oral.

La comisión del delito contra la seguridad pública, tenencia ilegal de artefacto y material explosivo se sanciona hasta con quince años de cárcel efectiva y la inhabilitación permanente, así lo indica el artículo 279º del Código Penal peruano.

Notas relacionadas
Módulo Judicial Integrado en Violencia impulsa primer Taller de Empoderamiento Económico

Módulo Judicial Integrado en Violencia impulsa primer Taller de Empoderamiento Económico

LEER MÁS
Corte de La Libertad endosa más de un millón de soles durante primera semana en Jornada Nacional de Depósitos Judiciales

Corte de La Libertad endosa más de un millón de soles durante primera semana en Jornada Nacional de Depósitos Judiciales

LEER MÁS
Colegiado de Flagrancia ordena cárcel efectiva para sujeto por poseer ilegalmente municiones

Colegiado de Flagrancia ordena cárcel efectiva para sujeto por poseer ilegalmente municiones

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Multitudinaria feria por la No Violencia a la Mujer en Bustamante y Rivero

Multitudinaria feria por la No Violencia a la Mujer en Bustamante y Rivero

LEER MÁS
Presidenta de La Corte entrega 65 depósitos judiciales a madre alimentista de manera virtual

Presidenta de La Corte entrega 65 depósitos judiciales a madre alimentista de manera virtual

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

La buena noticia para exaportantes del Fonavi en Perú que aún no han cobrado la devolución de aportes en el Banco de la Nación este 2025

Fan Zone de la Copa Libertadores 2025: cuándo y dónde se desarrollará el esperado evento previo al Palmeiras vs Flamengo

Resultados de La Tinka del miércoles 26 de noviembre: consulta los números ganadores del Pozo Millonario

Judicialidad

ODANC Sullana convoca a Mesa de Trabajo Interinstitucional para fortalecer la Transparencia y Eficacia en la Administración Pública

CSJLA desarrolló la octava feria “Ilapanchikpaq Justicia: por la no violencia contra las mujeres” en la Plaza de Armas de Lambayeque

San Marcos vibró con la Feria Ilapanchipaq Justicia: Poder Judicial lleva servicios, prevención y esperanza a la provincia

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Juliana Oxenford: “Se bajan a Vizcarra porque saben que ni Keiko ni Porky ni Acuña ganarían frente a él”

Martín Vizcarra es condenado a 14 años de prisión por coimas en obras de Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua

Juicio de Pedro Castillo llega a su fin: futuro de expresidente se conocería este jueves 27

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025