HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
EN VIVO

Los polémicos resultados de las últimas encuestas | La Verdad a Fondo con Pedro Salinas

Judicialidad

Corte de La Libertad y Municipalidad Provincial de Trujillo se unen para fortalecer el servicio de justicia

La presidenta de la Corte Superior de Justicia de La Libertad, Cecilia León, y el alcalde de Trujillo, Mario Reyna, firman un convenio para mejorar la administración de justicia en la región.

Este acuerdo busca actualizar el expediente técnico para construir un edificio multiusos. Fuente: Difusión.
Este acuerdo busca actualizar el expediente técnico para construir un edificio multiusos. Fuente: Difusión.

La presidenta de la Corte Superior de Justicia de La Libertad, Cecilia Milagros León Velásquez, y el alcalde de la Municipalidad Provincial de Trujillo, Mario Reyna Rodríguez, firmaron un convenio de apoyo interinstitucional, con el objetivo de mejorar el servicio de administración de justicia a favor de los usuarios.

Durante la celebración de este convenio, la titular León Velásquez manifestó la importancia de contar con la cooperación de los gobiernos locales y regional para mejorar no solo la infraestructura judicial, sino también para ofrecer un servicio acorde a las necesidades de los litigantes, teniendo en cuenta las exigencias actuales de la población liberteña, que continúa en crecimiento.

Desde hace años somos propietarios del terreno contiguo a la sede del centro histórico, el cual no nos ha aportado ningún valor público. Hoy, nuestros magistrados, personal y hasta los propios usuarios demandan espacios adecuados para el desarrollo óptimo de nuestras funciones. Por ello, estamos promoviendo este convenio, que nos ayudará a hacer realidad la edificación de un nuevo espacio para la administración de justicia”, remarcó la doctora Cecilia León.

En este acuerdo se ha previsto la participación de la municipalidad como apoyo técnico para la actualización del expediente técnico, lo que permita la futura construcción de un edificio multiusos en el terreno adyacente de la sede ubicada en el Jr. Bolívar.

Para ello, la Municipalidad Provincial de Trujillo se compromete a participar como unidad co-ejecutora de inversiones, y a generar el diseño arquitectónico de esta nueva construcción que contará con tres pisos. Estos estarán destinados al acondicionamiento de áreas complementarias administrativas y jurisdiccionales, así como de una sala multiusos.

Por otro lado, la presidenta de la Corte de La Libertad enfatizó que, junto a su equipo de funcionarios, realizarán las gestiones pertinentes para lograr la aprobación del expediente técnico y la ejecución de la obra, a fin de ofrecer un edificio moderno y mejorar las condiciones de infraestructura tanto a la familia judicial como a los usuarios de la región.

Notas relacionadas
Presidenta de la Corte de La Libertad gestionará implementación del Eje y Mesa de Partes en la Unidad de Flagrancia de Trujillo

Presidenta de la Corte de La Libertad gestionará implementación del Eje y Mesa de Partes en la Unidad de Flagrancia de Trujillo

LEER MÁS
Presidenta de la Corte reafirma su compromiso con el cuidado de la salud de la familia judicial

Presidenta de la Corte reafirma su compromiso con el cuidado de la salud de la familia judicial

LEER MÁS
Corte de La Libertad se suma a la Campaña Nacional contra la Trata de Personas

Corte de La Libertad se suma a la Campaña Nacional contra la Trata de Personas

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Corte de La Libertad logra instalación de consultorio exclusivo para atención de familia judicial con seguro Essalud

Corte de La Libertad logra instalación de consultorio exclusivo para atención de familia judicial con seguro Essalud

LEER MÁS
Corte de La Libertad inaugura tercer tramo de Oralidad Civil en los Juzgados de Paz Letrado de esta especialidad

Corte de La Libertad inaugura tercer tramo de Oralidad Civil en los Juzgados de Paz Letrado de esta especialidad

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 37.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Gustavo Cazonatti confía en obtener el pase a la fase de grupos de la Copa Libertadores

César Acuña defiende a su hermano prófugo: "Estamos buscando que sea investigado en libertad"

Pastor evangélico es intervenido cuando intentaba ingresar chips y una memoria micro SD a penal de Lurigancho

Judicialidad

Corte de La Libertad provee más de 31 mil escritos en quince días

Presidenta de la Corte inaugura Juzgado de Investigación Preparatoria Transitorio de Paiján

Magistrados de La Libertad participan a los actos celebratorios por el Día del Juez y de la Jueza

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

César Acuña defiende a su hermano prófugo: "Estamos buscando que sea investigado en libertad"

EN VIVO Resultados de elecciones primarias en Apra y Renovación Popular: sigue minuto a minuto el conteo de votos

Elecciones primarias: 83.000 afiliados del APRA y Renovación Popular votarán por sus candidatos este domingo

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025