Presidenta de la Corte de La Libertad gestionará implementación del Eje y Mesa de Partes en la Unidad de Flagrancia de Trujillo

La presidenta de la Corte Superior de Justicia de La Libertad, Cecilia Milagros León Velásquez, busca implementar el Expediente Judicial Electrónico en Trujillo para mejorar la atención en procesos flagrantes.

Se anunció la pronta incorporación de tres nuevos fiscales provinciales y el diseño de un laboratorio de química y toxicología. Fuente: Difusión.
Con la finalidad de continuar impulsando la celeridad en la atención de los procesos flagrantes, la presidenta de la Corte Superior de Justicia de La Libertad, Cecilia Milagros León Velásquez, manifestó que gestionará la implementación del Expediente Judicial Electrónico y la Mesa de Partes Electrónica en la Unidad de Flagrancia de Trujillo.

Vamos a elevar la solicitud ante la Comisión de Trabajo de la Implementación del Expediente Judicial Electrónico del Poder Judicial para que la Unidad de Flagrancia cuente con estas herramientas tecnológicas que coadyuvan a una atención más eficiente, transparente y efectiva a la población, y al mismo tiempo reducen costos y mejoran la administración de justicia”, explicó la doctora León Velásquez.

Este anuncio se realizó durante la segunda reunión de trabajo del Comité Distrital de Justicia Especializado en Flagrancia Delictiva, en la que –además- el juez coordinador José Manuel González Pajuelo reportó la cantidad de procesos que han ingresado desde la entrada en vigencia de la Ley N° 32348.

Asimismo, se informó que muy pronto se incorporarán a la Unidad de Flagrancia tres nuevos fiscales provinciales, quienes -con sus respectivos equipos- trabajarán arduamente para evaluar e incoar el mayor número de los procesos que ingresan a esta sede, a fin de ofrecer respuestas oportunas a la ciudadanía.

Durante la reunión, también se dio a conocer que se ha aprobado el diseño desarrollado por la Oficina de Infraestructura de la Corte, en coordinación con el Área de Criminalística, para la futura implementación del laboratorio de química y toxicología en esta unidad.

Cabe indicar que en esta jornada de trabajo participaron el presidente de la Junta de Fiscales Superiores, el director distrital de la Defensa Pública y Acceso a la Justicia, así como los representantes de la Región Policial.

