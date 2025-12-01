HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Mira EN VIVO 'Fuerte y Claro' con Manuela Camacho
Mira EN VIVO 'Fuerte y Claro' con Manuela Camacho     Mira EN VIVO 'Fuerte y Claro' con Manuela Camacho     Mira EN VIVO 'Fuerte y Claro' con Manuela Camacho     
EN VIVO

Indignante: Defensoría del Pueblo pide liberación de Urresti | Fuerte y Claro con Manuela Camacho

Judicialidad

Comisión de Acceso a la Justicia de la Corte de La Libertad inicia proyecto “Jueces Penales Dialogando con Escolares”

Cecilia León Velásquez, presidenta de la Corte Superior de Justicia de La Libertad, subrayó la importancia de prevenir la delincuencia juvenil y educar sobre las implicancias penales.

El conversatorio abordó sanciones del Código Penal y promovió el rol de los jueces de paz escolar. Fuente: Difusión.
El conversatorio abordó sanciones del Código Penal y promovió el rol de los jueces de paz escolar. Fuente: Difusión.

Con la participación de más de 80 estudiantes del nivel secundario del centro educativo “El Indoamericano”, del distrito de El Porvenir, la Comisión Distrital de Acceso a la Justicia inició el proyecto “Jueces penales dialogando con escolares”, un espacio de diálogo que busca prevenir la intervención de menores en actos delictivos.

Esta iniciativa fue inaugurada por la presidenta de la Corte Superior de Justicia de La Libertad, Cecilia Milagros León Velásquez, quien destacó la necesidad de acercar la justicia y sensibilizar a los escolares sobre las implicancias penales que conlleva la comisión de delitos como robo, extorsión, sicariato, tráfico de drogas, tenencia de armas, entre otros.

En nuestra región se han incrementado los casos penales cuyos imputados son menores de edad. La ley ha cambiado y es importante que nuestros adolescentes y jóvenes conozcan que, si participan en actos ilícitos graves, serán tratados como mayores de edad, obteniendo penas drásticas por algo que consideraron como un juego”, indicó la doctora León Velásquez.

Por su parte, el subdirector del centro educativo, Henry Villacorta Valencia, agradeció la presencia y el interés del Poder Judicial por desarrollar este tipo de actividades, que contribuyen no solo a impulsar una convivencia pacífica entre estudiantes, sino también a la concientización de las consecuencias de cometer delitos graves.

Posteriormente, los magistrados penales Carlos Gutiérrez Gutiérrez, Santos Cruz Ponce y Luis Solís Vásquez, iniciaron el conversatorio con los escolares. En este diálogo les explicaron las sanciones previstas en el Código Penal para la comisión de ilícitos penales, así como los mecanismos de prevención y denuncia de este tipo de casos, recalcando el rol importante de los jueces de paz escolar en su institución.

El magistrado integrante de la Comisión de Acceso, Carlos Gutiérrez Gutiérrez, expresó que en la región se ha logrado la participación de quince colegios en el programa de “Justicia de Paz Escolar”, y que, durante el presente año, se trabajarán con ellos para acercar el servicio de una manera más amigable a los estudiantes de educación secundaria.

 “Consideramos que es prioritario no solo ser jueces en un despacho y para el desarrollo de las audiencias, sino también contribuir en el acercamiento del Poder Judicial y la justicia penal a los escolares, para erradicar su cooperación en actos ilícitos”, enfatizó el doctor Carlos Gutiérrez.

Finalmente, los jueces Cruz Ponce y Solís Vásquez, indicaron que la iniciativa nació tras identificar la problemática del desconocimiento de los adolescentes sobre los delitos y las infracciones establecidas en la ley penal, así como la necesidad de acercar la justicia a las personas vulnerables mediante un diálogo sencillo, con el fin de dar a conocer los derechos y las obligaciones que tenemos como miembros de la sociedad.

Notas relacionadas
Presidenta de la Corte de La Libertad gestionará implementación del Eje y Mesa de Partes en la Unidad de Flagrancia de Trujillo

Presidenta de la Corte de La Libertad gestionará implementación del Eje y Mesa de Partes en la Unidad de Flagrancia de Trujillo

LEER MÁS
Presidenta de la Corte reafirma su compromiso con el cuidado de la salud de la familia judicial

Presidenta de la Corte reafirma su compromiso con el cuidado de la salud de la familia judicial

LEER MÁS
Corte de La Libertad se suma a la Campaña Nacional contra la Trata de Personas

Corte de La Libertad se suma a la Campaña Nacional contra la Trata de Personas

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Corte de Lambayeque presente en el XII encuentro internacional de poderes judiciales de Perú e Iberoamérica y XIV encuentro nacional de acceso a la justicia

Corte de Lambayeque presente en el XII encuentro internacional de poderes judiciales de Perú e Iberoamérica y XIV encuentro nacional de acceso a la justicia

LEER MÁS
Corte de La Libertad se suma a la Campaña Nacional contra la Trata de Personas

Corte de La Libertad se suma a la Campaña Nacional contra la Trata de Personas

LEER MÁS
Tercer Juzgado de familia de Chiclayo resuelve régimen de visitas en solo 19 días gracias a la oralidad y a una audiencia exitosa de conciliación

Tercer Juzgado de familia de Chiclayo resuelve régimen de visitas en solo 19 días gracias a la oralidad y a una audiencia exitosa de conciliación

LEER MÁS
ODANC Piura realiza visitas extraordinarias a los órganos jurisdiccionales de Canchaque y Huancabamba

ODANC Piura realiza visitas extraordinarias a los órganos jurisdiccionales de Canchaque y Huancabamba

LEER MÁS
Personal judicial se beneficia con campaña de salud preventiva

Personal judicial se beneficia con campaña de salud preventiva

LEER MÁS
Módulo Corporativo de la Nueva Ley Procesal del Trabajo cumplió 7 años al servicio de la comunidad piurana

Módulo Corporativo de la Nueva Ley Procesal del Trabajo cumplió 7 años al servicio de la comunidad piurana

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 37.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Entradas Grupo Frontera en Perú 2026: precios, fecha y a qué hora inicia la venta de entradas en Teleticket

¿Quién ganó las elecciones en Honduras 2025 y cómo quedó el Congreso? EN VIVO Resultados oficiales del CNE

Presidenta de la Corte de La Libertad gestionará implementación del Eje y Mesa de Partes en la Unidad de Flagrancia de Trujillo

Judicialidad

Presidenta de la Corte de La Libertad gestionará implementación del Eje y Mesa de Partes en la Unidad de Flagrancia de Trujillo

Corte de La Libertad fortalece conocimientos sobre el servicio de justicia de maestrandos del Centro de Altos Estudios Nacionales

Colegiado de flagrancia impone más de doce años de cárcel para asaltante de minimarket

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Gobierno pasa al retiro a 1.456 policías, de los cuales 570 son por corrupción

Enrique Valderrama será el candidato presidencial del APRA en las Elecciones 2026

Enrique Valderrama gana las internas del APRA y será el candidato presidencial por el partido de la estrella

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025