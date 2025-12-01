HOYSuscripcion LR Focus

Judicialidad

Colegiado de la Unidad de Flagrancia ordena cárcel efectiva para sujeto por robo

Jaime Marín Díaz fue sentenciado a doce años y ocho meses de cárcel por robo agravado en Trujillo tras confesar su delito en juicio penal. La condena incluye una reparación civil de 500 soles a la víctima.

El delito de robo agravado está tipificado en el Código Penal peruano y puede conllevar penas de hasta 30 años de prisión. Fuente: Difusión.
Las magistradas del Juzgado Penal Colegiado de la Unidad de Flagrancia de Trujillo sentenciaron a Jaime Marín Díaz a doce años y ocho meses de cárcel efectiva, luego de que el investigado aceptara los cargos que se le imputaba por la comisión del delito de robo agravado.

En audiencia se dio a conocer que la víctima fue interceptada por Marín Díaz, quien la inmovilizó por la espalda y le exigió la entrega de su celular. Ante la negativa de la agraviada, el ahora sentenciado la amenazó con un cuchillo, logrando así su cometido y emprendiendo su huida.

Gracias a la colaboración de un testigo, se logró la captura de Marín Díaz. En el registro de sus pertenencias realizado por agentes policiales, se le encontró el arma blanca con la que amedrentó a su víctima, así como el equipo móvil sustraído.

Tras confesar su delito, Jaime Marín recibió una condena efectiva que deberá cumplir en el Establecimiento Penitenciario de El Milagro, hasta febrero de 2038. Asimismo, las juezas de la Corte de La Libertad le fijaron una reparación civil de 500 soles a favor de la víctima.

Como se conoce, el delito contra el patrimonio, en la modalidad de robo agravado, se encuentra tipificado en los artículos 188º y 189º del Código Penal peruano y sanciona con penas de hasta 30 años, a quien incurre en él.

