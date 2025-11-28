Unidad de Flagrancia de Trujillo conmemora primer año de funcionamiento al servicio de los usuarios

Se reafirma su compromiso con la justicia rápida y transparente para los usuarios. Fuente: Difusión.

Se reafirma su compromiso con la justicia rápida y transparente para los usuarios. Fuente: Difusión.

Con el desarrollo de diferentes actividades, la Unidad de Flagrancia de Trujillo conmemoró su primer aniversario de funcionamiento en esta provincia y ratificó su compromiso de continuar ofreciendo respuestas eficaces, céleres y oportunas a los usuarios que tramitan sus procesos en esta sede interinstitucional.



Durante la ceremonia central, la titular de la Corte de La Libertad, Cecilia Milagros León Velásquez, mencionó que esta unidad se creó con la firme convicción de acercar la justicia a la ciudadanía, garantizando una respuesta rápida, transparente y efectiva frente a la comisión de delitos en situación de flagrancia.



Asimismo, anunció que, gracias al trabajo articulado y a las gestiones realizadas, se han iniciado las coordinaciones para la adecuación e implementación de los laboratorios de criminalística y toxicología en dicha sede, nuevos servicios que contribuirán al procesamiento rápido de las evidencias para ofrecer una justicia más eficiente a los usuarios.



Por su parte, los representantes del Ministerio Público, Defensa Pública y Policía Nacional del Perú enfatizaron que, desde sus instituciones, se están generando diferentes acciones para seguir enfocados en brindar respuestas oportunas y garantizar una atención óptima de los procesos, dentro de los plazos establecidos.



Previo al día central, se llevó a cabo una jornada académica que contó con la participación del juez supremo titular Manuel Luján Túpez y el juez superior Eliseo Taboada Pilco, quienes abordaron los temas “Determinación de la pena en los últimos acuerdos plenarios” y “Contenido constitucional del derecho del detenido a ser llevado ante el juez”, respectivamente.



Además, la familia judicial de la Unidad de Flagrancia de Trujillo realizó una campaña de proyección social para la recolección de prendas de vestir y artículos infantiles, los cuales fueron entregados en el Establecimiento Penitenciario de Mujeres de El Milagro con el objetivo de brindar apoyo a las internas del penal y a sus hijos menores.

Finalmente, también llevaron a cabo una emotiva paraliturgia en la capilla de la sede judicial de Natasha Alta, en la que participaron los integrantes de la Corte de La Libertad, Ministerio Público, Policía Nacional del Perú, Defensa Pública y Medicina Legal, quienes renovaron sus votos al servicio de la población trujillana.