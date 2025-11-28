HOYSuscripcion LR Focus

Judicialidad

Presidenta de la Corte de La Libertad y Ministro de Justicia ratifican lucha frontal contra la delincuencia

La titular de la Corte Superior de Justicia de La Libertad, Cecilia Milagros León Velásquez, recibió al ministro de Justicia, Walter Martínez, en la Unidad de Flagrancia de Trujillo.

Ambos líderes resaltaron la importancia de la labor interinstitucional en la lucha contra la delincuencia. Fuente: Difusión.
Ambos líderes resaltaron la importancia de la labor interinstitucional en la lucha contra la delincuencia. Fuente: Difusión.

La titular de la Corte Superior de Justicia de La Libertad, Cecilia Milagros León Velásquez, recibió la visita del ministro de Justicia y Derechos Humanos, Walter Martínez Laura, quien llegó hasta la Unidad de Flagrancia de Trujillo, con el fin de conocer el funcionamiento y la labor interinstitucional que se desarrolla a favor de los usuarios de la provincia.

Durante el recorrido, la presidenta de la Corte manifestó que, en la Unidad de Flagrancia, todos los actores del sistema de administración de justicia vienen trabajando de manera articulada para ofrecer una respuesta célere a la ciudadanía que espera la disminución de la delincuencia en Trujillo.

Todas las instituciones que se encuentran albergadas en esta sede están comprometidas con realizar un trabajo que garantice una atención oportuna de los procesos en delitos flagrantes. El objetivo es brindar respuestas rápidas a la población que espera una lucha frontal contra la delincuencia, y que esta se vea reflejada en sanciones ejemplares que permitan contrarrestar la criminalidad que se vive actualmente en nuestra ciudad”, remarcó la doctora León Velásquez.

Por su parte, el ministro de justicia se comprometió a impulsar desde su posición, la implementación de las Unidades de Flagrancia, con el objetivo de fortalecer este modelo efectivo contra la criminalidad y garantizar seguridad a la ciudadanía.

Además, visitó los ambientes recientemente construidos donde muy pronto funcionará el laboratorio de criminalística de la Unidad de Flagrancia de Trujillo, una instalación que estará a cargo de la Policía Nacional del Perú y que mejorará el análisis técnico y científico de las pruebas que se presenten en los procesos de delitos flagrantes.

Esta nueva edificación ha sido construida con las especificaciones técnicas necesarias para el funcionamiento del laboratorio de criminalística. Como Corte de La Libertad no solo hemos gestionado el presupuesto, sino que también hemos estado pendientes del cumplimiento de los requerimientos. Muy pronto vamos a inaugurar este espacio, y estamos seguros que beneficiará enormemente a la labor que se realiza en esta Unidad de Flagrancia”, expresó la doctora León Velásquez.

Posteriormente, el ministro conversó con las magistradas del Juzgado Penal Colegiado Conformado de la Unidad de Flagrancia, sobre los tiempos de atención y resolución de los procesos que ingresan a esta dependencia, y felicitó el trabajo que se lleva a cabo entre las instituciones del sistema de justicia, para salvaguardar no solo el debido proceso, sino también el respeto de los derechos de los agraviados.

En esta visita, también estuvieron presentes el director de la Defensa Pública de La Libertad, Samuel Díaz Gonzales, la administradora de la Unidad de Flagrancia, Mariela Tantaleán Olano, así como magistrados, fiscales, defensores públicos y efectivos policiales asignados a esta sede interinstitucional.

