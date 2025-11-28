Corte de La Libertad y Ministerio Público continúan coordinaciones para optimizar labor en la Unidad de Flagrancia

Durante la reunión, se abordaron aspectos como el flujo de trabajo y la interoperabilidad entre jueces y fiscales. Fuente: Difusión.

Durante la reunión, se abordaron aspectos como el flujo de trabajo y la interoperabilidad entre jueces y fiscales. Fuente: Difusión.

La presidenta de la Corte Superior de Justicia de La Libertad, Cecilia Milagros León Velásquez, sostuvo una reunión interinstitucional con el titular del Ministerio Público, Luis Guillermo Bringas, con el objetivo de seguir fortaleciendo el sistema de justicia para la atención oportuna de los procesos flagrantes.

En esta jornada, estuvieron presentes los jueces y fiscales que integran la Unidad de Flagrancia, con quienes se analizó el flujo de trabajo y las condiciones de interoperabilidad existentes entre los operadores de justicia para la tramitación prioritaria de los casos de detenidos en flagrancia en nuestra provincia.

“Las Unidades de Flagrancia se han creado para brindar respuestas céleres a la población. Por ello, estamos trabajando de manera coordinada con los demás actores de la justicia penal para mejorar la producción y agilizar la atención de los procesos que ingresan a esta sede”, indicó la doctora León Velásquez.

La titular de la Corte también mencionó que estas reuniones permiten identificar la problemática, los cuellos de botella y las necesidades que deben ser atendidas eficazmente para que dicha unidad continúe respondiendo oportunamente a la ciudadanía.

“Desde nuestras instituciones estamos coordinando esfuerzos para que la labor en la Unidad de Flagrancia sea más eficiente. Estamos implementando estrategias que contribuyan al procesamiento adecuado de los detenidos, así como a la emisión de las sanciones correspondientes. De esta manera, la población puede visualizar el compromiso que hemos asumido en la lucha frontal contra la inseguridad ciudadana”, expuso.

Finalmente, ambas autoridades acordaron la puesta en marcha de mecanismos que les permitan dar seguimiento y evaluar la atención rápida de los casos que ingresan a la Unidad de Flagrancia, a fin de seguir cumpliendo con los plazos y garantizar un servicio accesible y oportuno.