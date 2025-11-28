HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
José Jerí declara en estado de emergencia la frontera Perú - Chile
José Jerí declara en estado de emergencia la frontera Perú - Chile     José Jerí declara en estado de emergencia la frontera Perú - Chile     José Jerí declara en estado de emergencia la frontera Perú - Chile     
Judicialidad

Corte de La Libertad y Ministerio Público continúan coordinaciones para optimizar labor en la Unidad de Flagrancia

La presidenta de la Corte Superior de Justicia de La Libertad, Cecilia Milagros León, se reunió con Luis Guillermo Bringas, titular del Ministerio Público, para fortalecer el sistema de justicia.

Durante la reunión, se abordaron aspectos como el flujo de trabajo y la interoperabilidad entre jueces y fiscales. Fuente: Difusión.
Durante la reunión, se abordaron aspectos como el flujo de trabajo y la interoperabilidad entre jueces y fiscales. Fuente: Difusión.

La presidenta de la Corte Superior de Justicia de La Libertad, Cecilia Milagros León Velásquez, sostuvo una reunión interinstitucional con el titular del Ministerio Público, Luis Guillermo Bringas, con el objetivo de seguir fortaleciendo el sistema de justicia para la atención oportuna de los procesos flagrantes.

En esta jornada, estuvieron presentes los jueces y fiscales que integran la Unidad de Flagrancia, con quienes se analizó el flujo de trabajo y las condiciones de interoperabilidad existentes entre los operadores de justicia para la tramitación prioritaria de los casos de detenidos en flagrancia en nuestra provincia.

“Las Unidades de Flagrancia se han creado para brindar respuestas céleres a la población. Por ello, estamos trabajando de manera coordinada con los demás actores de la justicia penal para mejorar la producción y agilizar la atención de los procesos que ingresan a esta sede”, indicó la doctora León Velásquez.

La titular de la Corte también mencionó que estas reuniones permiten identificar la problemática, los cuellos de botella y las necesidades que deben ser atendidas eficazmente para que dicha unidad continúe respondiendo oportunamente a la ciudadanía.

“Desde nuestras instituciones estamos coordinando esfuerzos para que la labor en la Unidad de Flagrancia sea más eficiente. Estamos implementando estrategias que contribuyan al procesamiento adecuado de los detenidos, así como a la emisión de las sanciones correspondientes. De esta manera, la población puede visualizar el compromiso que hemos asumido en la lucha frontal contra la inseguridad ciudadana”, expuso.

Finalmente, ambas autoridades acordaron la puesta en marcha de mecanismos que les permitan dar seguimiento y evaluar la atención rápida de los casos que ingresan a la Unidad de Flagrancia, a fin de seguir cumpliendo con los plazos y garantizar un servicio accesible y oportuno.

Notas relacionadas
¿Dónde se ubican las 10 minas de oro más importantes del Perú? Una región tiene 5 yacimientos

¿Dónde se ubican las 10 minas de oro más importantes del Perú? Una región tiene 5 yacimientos

LEER MÁS
Presidenta de la Corte de La Libertad expone Buenas Prácticas en XII Encuentro Internacional de los Poderes Judiciales del Perú e Iberoamérica

Presidenta de la Corte de La Libertad expone Buenas Prácticas en XII Encuentro Internacional de los Poderes Judiciales del Perú e Iberoamérica

LEER MÁS
Corte de La Libertad obtiene primer puesto a nivel nacional por Buena Práctica sobre Acceso a la Justicia

Corte de La Libertad obtiene primer puesto a nivel nacional por Buena Práctica sobre Acceso a la Justicia

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Dr. Jorge Luis Rojas Cruz es designado Juez Superior Titular del Distrito Judicial de Lambayeque

Dr. Jorge Luis Rojas Cruz es designado Juez Superior Titular del Distrito Judicial de Lambayeque

LEER MÁS
Colegiado Transitorio de La Libertad ordena cadena perpetua para sujeto que asesinó a agente de seguridad durante un robo

Colegiado Transitorio de La Libertad ordena cadena perpetua para sujeto que asesinó a agente de seguridad durante un robo

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 37.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

La buena noticia para exaportantes del Fonavi en Perú que aún no han cobrado la devolución de aportes en el Banco de la Nación este 2025

Fan Zone de la Copa Libertadores 2025: cuándo y dónde se desarrollará el esperado evento previo al Palmeiras vs Flamengo

Resultados de La Tinka del miércoles 26 de noviembre: consulta los números ganadores del Pozo Millonario

Judicialidad

ODANC Sullana convoca a Mesa de Trabajo Interinstitucional para fortalecer la Transparencia y Eficacia en la Administración Pública

CSJLA desarrolló la octava feria “Ilapanchikpaq Justicia: por la no violencia contra las mujeres” en la Plaza de Armas de Lambayeque

San Marcos vibró con la Feria Ilapanchipaq Justicia: Poder Judicial lleva servicios, prevención y esperanza a la provincia

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Juliana Oxenford: “Se bajan a Vizcarra porque saben que ni Keiko ni Porky ni Acuña ganarían frente a él”

Martín Vizcarra es condenado a 14 años de prisión por coimas en obras de Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua

Juicio de Pedro Castillo llega a su fin: futuro de expresidente se conocería este jueves 27

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025