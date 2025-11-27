HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Castillo es condenado a 11 años de prisión por conspiración
Castillo es condenado a 11 años de prisión por conspiración     Castillo es condenado a 11 años de prisión por conspiración     Castillo es condenado a 11 años de prisión por conspiración     
EN VIVO

🔴 EN VIVO | Poder Judicial dicta 11 años y 5 meses de PRISIÓN contra PEDRO CASTILLO

Judicialidad

Presidenta Cecilia León da la bienvenida a la segunda promoción de voluntarios judiciales 2025

La presidenta de la Corte Superior de Justicia de La Libertad da la bienvenida a 204 jóvenes en la segunda edición del Programa de Voluntariado Multidisciplinario 2025.

Se destacó que la participación de los jóvenes es crucial para generar cambios positivos en el sistema judicial. Fuente: Difusión.
Se destacó que la participación de los jóvenes es crucial para generar cambios positivos en el sistema judicial. Fuente: Difusión.

En una significativa ceremonia, la presidenta de la Corte Superior de Justicia de La Libertad dio la bienvenida a los 204 jóvenes, entre estudiantes y egresados de diferentes carreras profesionales, que se integran a la institución como parte de la segunda edición del Programa de Voluntariado Multidisciplinario 2025.

Durante su discurso, la presidenta León Velásquez expresó su agradecimiento a los jóvenes por su decisión de unirse a este programa, el cual ofrece una valiosa experiencia que fortalecerá su desarrollo personal y profesional, y al mismo tiempo, es una oportunidad para mejorar el servicio de justicia a favor de los ciudadanos.

Necesitamos su energía, sus ideas frescas y su compromiso para generar cambios positivos en nuestro sistema judicial. Ustedes tienen la capacidad de ser agentes de transformación y, con su aporte, podemos hacer de la justicia un proceso más cercano, eficiente y humano”, destacó.

Asimismo, los instó a cumplir sus funciones con dedicación y responsabilidad, subrayando que formar parte de la primera Corte del Perú republicano es un privilegio que debe corresponderse con honestidad, probidad, respeto y una labor eficiente.

La inauguración de la segunda edición del voluntariado estuvo a cargo del doctor Omar Sumaria Benavente, secretario técnico de la Comisión del Programa del Voluntariado del Poder Judicial, quien intervino virtualmente en representación del juez supremo Ramiro Bustamante Zegarra. Durante su participación destacó el valor del programa, recalcando que la participación de los jóvenes aporta una perspectiva renovadora que será clave para el fortalecimiento de la institución.

 Finalmente, los coordinadores y administradores de los diferentes módulos judiciales y áreas administrativas se presentaron ante los jóvenes, deseándoles un voluntariado exitoso, enriquecedor y en constante aprendizaje y mejora.

Cabe indicar que el Programa de Voluntariado Multidisciplinario 2025 se desarrolla con la finalidad de que los jóvenes de diversas carreras y disciplinas tengan la oportunidad de contribuir en el fortalecimiento del sistema de justicia a favor de los usuarios de la región.

Notas relacionadas
Transportistas de mineral bloquearon vía hacia la sierra de La Libertad en protesta por ampliación del REINFO

Transportistas de mineral bloquearon vía hacia la sierra de La Libertad en protesta por ampliación del REINFO

LEER MÁS
¿Dónde se ubican las 10 minas de oro más importantes del Perú? Una región tiene 5 yacimientos

¿Dónde se ubican las 10 minas de oro más importantes del Perú? Una región tiene 5 yacimientos

LEER MÁS
Corte Superior de Justicia de La Libertad inaugura Laboratorio de Química y Toxicología de la Unidad de Flagrancia de Trujillo

Corte Superior de Justicia de La Libertad inaugura Laboratorio de Química y Toxicología de la Unidad de Flagrancia de Trujillo

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Comisión de gestión ambiental desarrolla primera feria “Conciencia Verde”

Comisión de gestión ambiental desarrolla primera feria “Conciencia Verde”

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 37.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Resultados de La Tinka del miércoles 26 de noviembre: consulta los números ganadores del Pozo Millonario

Real Madrid vs Olympiacos en directo: El Kaabi descuenta y busca el empata en el final del partido de Champions League

''Que José Jerí nos tome en serio'': trabajadores del INPE evalúan huelga nacional tras propuesta para eliminar la institución

Judicialidad

ODANC Sullana convoca a Mesa de Trabajo Interinstitucional para fortalecer la Transparencia y Eficacia en la Administración Pública

CSJLA desarrolló la octava feria “Ilapanchikpaq Justicia: por la no violencia contra las mujeres” en la Plaza de Armas de Lambayeque

San Marcos vibró con la Feria Ilapanchipaq Justicia: Poder Judicial lleva servicios, prevención y esperanza a la provincia

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Juliana Oxenford: “Se bajan a Vizcarra porque saben que ni Keiko ni Porky ni Acuña ganarían frente a él”

Martín Vizcarra es condenado a 14 años de prisión por coimas en obras de Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua

Juicio de Pedro Castillo llega a su fin: futuro de expresidente se conocería este jueves 27

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025