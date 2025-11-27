Presidenta Cecilia León da la bienvenida a la segunda promoción de voluntarios judiciales 2025

Se destacó que la participación de los jóvenes es crucial para generar cambios positivos en el sistema judicial. Fuente: Difusión.

En una significativa ceremonia, la presidenta de la Corte Superior de Justicia de La Libertad dio la bienvenida a los 204 jóvenes, entre estudiantes y egresados de diferentes carreras profesionales, que se integran a la institución como parte de la segunda edición del Programa de Voluntariado Multidisciplinario 2025.

Durante su discurso, la presidenta León Velásquez expresó su agradecimiento a los jóvenes por su decisión de unirse a este programa, el cual ofrece una valiosa experiencia que fortalecerá su desarrollo personal y profesional, y al mismo tiempo, es una oportunidad para mejorar el servicio de justicia a favor de los ciudadanos.

“Necesitamos su energía, sus ideas frescas y su compromiso para generar cambios positivos en nuestro sistema judicial. Ustedes tienen la capacidad de ser agentes de transformación y, con su aporte, podemos hacer de la justicia un proceso más cercano, eficiente y humano”, destacó.

Asimismo, los instó a cumplir sus funciones con dedicación y responsabilidad, subrayando que formar parte de la primera Corte del Perú republicano es un privilegio que debe corresponderse con honestidad, probidad, respeto y una labor eficiente.

La inauguración de la segunda edición del voluntariado estuvo a cargo del doctor Omar Sumaria Benavente, secretario técnico de la Comisión del Programa del Voluntariado del Poder Judicial, quien intervino virtualmente en representación del juez supremo Ramiro Bustamante Zegarra. Durante su participación destacó el valor del programa, recalcando que la participación de los jóvenes aporta una perspectiva renovadora que será clave para el fortalecimiento de la institución.

Finalmente, los coordinadores y administradores de los diferentes módulos judiciales y áreas administrativas se presentaron ante los jóvenes, deseándoles un voluntariado exitoso, enriquecedor y en constante aprendizaje y mejora.

Cabe indicar que el Programa de Voluntariado Multidisciplinario 2025 se desarrolla con la finalidad de que los jóvenes de diversas carreras y disciplinas tengan la oportunidad de contribuir en el fortalecimiento del sistema de justicia a favor de los usuarios de la región.