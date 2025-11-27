HOYSuscripcion LR Focus

Módulo Laboral llega a vivienda de adulto mayor para entrega de depósito judicial

Un gesto noble de servidoras del Módulo Corporativo Laboral de la Corte de La Libertad benefició a un adulto mayor de 77 años al entregarle su depósito judicial en casa.

Las servidoras ofrecieron información sobre el cobro de su certificado y resolvieron dudas del beneficiario. Fuente: Difusión.
Una excelente iniciativa fue desarrollada por las servidoras del Módulo Corporativo Laboral de la Corte de La Libertad, Dimelsa Ponce Barnett y Lorena Pajares Díaz, quienes salieron de sus despachos para trasladarse hasta el distrito de la Esperanza Parte Alta y hacer entrega de un depósito judicial a un adulto mayor de 77 años de edad.

Este esfuerzo por garantizar el acceso a la justicia se llevó a cabo luego de conocer la historia de Gabriel García, un hombre mayor con problemas de salud, que no contaba con los medios económicos suficientes para trasladarse hasta la Corte y recoger su certificado que confirma el pago de sus beneficios sociales como ex trabajador de una entidad pública.

Días antes, el beneficiario se apersonó a la sede de Natasha Alta, y nos informó sus limitaciones económicas y de salud. Desde ese momento, ubicamos su expediente y tras contar con la aprobación de su certificado, decidimos apoyarlo con esta entrega a domicilio”, expresó la secretaria de ejecución de paz letrado del Módulo Corporativo Laboral, Dimelsa Ponce

Durante la entrega, las servidoras le brindaron información sobre su depósito judicial, así como le explicaron detalladamente sobre los requisitos a presentar en el Banco de la Nación y el procedimiento del cobro de su certificado, y absolvieron sus dudas para garantizar que el beneficiario acceda a su beneficio sin complicaciones adicionales.

Por su parte, el usuario agradeció el gesto y el apoyo recibido por las servidoras de la Corte, quienes se desplazaron hasta su casa para hacerle entrega de su endoso judicial. “Estoy muy agradecido con las doctoras de la Corte. Gracias por venir hasta mi casa para entregarme el documento de mis beneficios sociales”, finalizó el señor Gabriel García.

Este tipo de acciones refuerzan el compromiso de la Corte de La Libertad para garantizar el acceso a la justicia, sobre todo a aquellos usuarios en situación de vulnerabilidad que no solo esperan respuestas oportunas a sus reclamos, sino también un trato digno y humanitario.

