50 Jueces de Paz Escolar fueron capacitados en protocolos de actuación sobre violencia intraescolar

Con la finalidad de mejorar las capacidades de respuesta y resolución de conflictos de los jueces de paz escolar de la provincia de Trujillo, el Módulo Judicial Integrado en Violencia, en coordinación con la Comisión Distrital de Acceso a la Justicia, realizó oficialmente el lanzamiento de la campaña institucional “No te calles, estamos para ti”.

En esta actividad participaron un total de 50 jueces de paz escolar de los centros educativos Modelo, Santa Rosa, San Juan, César Vallejo, San Martin de Porres, Los Pinos, Christiaan Barnard, José Santos Mateo y Víctor Raúl Haya de La Torre, quienes fueron capacitados en el protocolo de actuación para la atención de los casos de violencia psicológica y física entre los estudiantes, con el objetivo de dotarlos de herramientas y conocimientos que les permitan enfrentar este tipo de situaciones al interior de sus respectivos colegios.

La presidenta de la Corte Superior de Justicia de La Libertad, Cecilia Milagros León Velásquez, agradeció a los integrantes del módulo y de la comisión por desarrollar este tipo de iniciativas que buscan no solo generar acción ante casos de violencia, sino también promover un ambiente escolar seguro y libre de agresiones.

Asimismo, motivó a los jueces de paz escolar a crear un entorno de confianza, tolerancia y respeto entre sus compañeros, con el objetivo de lograr una buena comunicación e impulsar la valentía para denunciar cualquier caso de violencia de la que puedan ser partícipes o testigos, tanto al interior de sus planteles como en sus respectivos hogares.

Por su parte, la jueza coordinadora del Módulo Judicial Integrado en Violencia, Ana Karina Armas Cueva, indicó que esta campaña institucional se llevará a cabo durante todo el 2025, a fin de continuar con la concientización y la socialización de los protocolos de actuación, y contribuir a la erradicación de la violencia en los centros educativos de la región.

Además, la magistrada Armas Cueva, junto a la administradora del módulo Maricruz Moreno, realizaron la premiación del concurso de cuento “Creando un mundo de aventura, libre de violencia”, a los doce estudiantes que ocuparon los primeros puestos en este certamen, desarrollado con el objetivo de promover valores positivos en los colegios.

Finalmente, la presidenta Cecilia León realizó la entrega de afiches informativos sobre los protocolos de actuación en casos de violencia física, psicológica y sexual, a los tutores y estudiantes para ser difundidos en sus centros educativos e impulsar la convivencia pacífica entre escolares.