ODANC La Libertad realiza campaña para atención de consultas y quejas en el penal de varones de "El Milagro"

Como parte de la política institucional de acercar la justicia a la población, la Oficina Descentralizada de la Autoridad Nacional de Control de La Libertad (ODANC La Libertad) llevó a cabo una campaña de proyección social para la recepción de quejas y consultas sobre los procesos judiciales, en beneficio de los internos del penal de varones de El Milagro.

Esta campaña se realizó en coordinación con la Comisión de Acceso a la Justicia, así como con EsSalud y el Centro de Atención y Educación a la Familia (CAEF), quienes llegaron hasta el establecimiento penitenciario para brindar servicios gratuitos de seguimiento de expedientes, consultas, orientación jurídica, atención médica, inmunización, y servicio de barbería y corte de cabello.

Durante el inicio de esta actividad, la presidenta de la Corte de La Libertad, Cecilia León Velásquez, expresó su agradecimiento a la dirección del penal por la disposición de trabajar de manera articulada y permitir la realización de esta campaña, que busca brindar una atención oportuna a los reclusos.

Por su parte, el jefe del órgano de control, Manuel Rodolfo Sosaya López, manifestó que esta iniciativa integral, desarrollada por la ODANC La Libertad, tiene como objetivo conocer las necesidades de justicia y recibir las quejas de la población penitenciaria, a fin de constatar la atención oportuna de los procesos judiciales en la Corte de La Libertad.

“Sabemos que en los penales la mayor cantidad de consultas o quejas gira en torno a la demora en la tramitación de sus beneficios penitenciarios; por ello, hemos decidido acercarnos para conocer el estado de sus procesos, identificar las causas y asegurar que la justicia sea un derecho accesible para todos los ciudadanos”, remarcó el doctor Sosaya López.

Finalmente, el Centro de Atención y Educación a la Familia (CAEF) realizó la entrega de una donación de víveres, artículos de aseo personal, ropa y otros enseres a los internos del penal.