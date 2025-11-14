Módulo Básico de Justicia de La Esperanza: 24 años trabajando para acercar la justicia a la población

Con la realización de la ceremonia protocolar, los integrantes del Módulo Básico de Justicia de La Esperanza celebraron su vigésimo cuarto aniversario de creación, reafirmando su compromiso con un servicio cercano y humano hacia la población de dicho distrito.

Las palabras de bienvenida estuvieron a cargo del juez decano Lucio Zavaleta Mendoza, quien agradeció a los magistrados y al personal por su apoyo constante y su dedicación, los cuales han contribuido al logro de los objetivos institucionales, y los exhortó a continuar bajo la misma mística de trabajo, a fin de fortalecer la confianza de la ciudadanía en el sistema de justicia.

Posteriormente, el juez superior titular Félix Enrique Ramírez Sánchez, en representación de la presidenta de la Corte Superior de Justicia de La Libertad, Cecilia Milagros León Velásquez, resaltó el arduo trabajo, la unión, la dedicación y empeño que cada integrante del módulo muestra a diario, lo cual ha permitido brindar respuestas eficientes y céleres, sobre todo, a la población más vulnerable.

“Aquí se han forjado buenas prácticas que han permitido que la justicia avance y se acerque a los justiciables, más aún a aquellos en condición de vulnerabilidad. Esta es una clara muestra de la identificación de ustedes con un sistema de justicia probo, humano y empático”, remarcó el doctor Ramírez Sánchez.

Durante la breve reseña sobre la labor judicial desarrollada en el módulo de La Esperanza en estos 24 años, el juez de paz letrado Walter Joel Gonzalez Saavedra advirtió que, desde el 2001 a la fecha, el crecimiento poblacional de este distrito ha incrementado en más de 83 mil personas. Sin embargo, pese a las limitaciones y la carga procesal existente en los cinco juzgados, los jueces y el personal de esta dependencia mantienen su compromiso de ofrecer un servicio eficiente.

A este acto protocolar también asistieron las principales autoridades locales de La Esperanza, entre ellas el alcalde distrital Wilmer Sánchez Ruiz, quien otorgó una distinción a los integrantes de este módulo por su contribución en el fortalecimiento del sistema de justicia en dicha localidad

Cabe indicar que, los actos celebratorios también comprendieron actividades previas como una jornada extraordinaria de descarga procesal voluntaria, en la que se notificaron 400 resoluciones y se proveyeron 140 escritos, así como una feria de justicia itinerante de atención gratuita a la población. Ambas iniciativas se llevaron a cabo el sábado 08 de noviembre, a fin de contribuir con la celeridad procesal, y el acercamiento del servicio a los justiciables que esperan respuestas oportunas a sus demandas y denuncias.