Jueza de Flagrancia dispone prisión preventiva contra imputados por intento de robo

Siete meses de prisión preventiva es la medida coercitiva establecida por la magistrada del Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria de la Unidad de Flagrancia de Trujillo para Víctor Angulo Yaicate y Larry Licera Mestanza, quienes serían los presuntos coautores del delito contra el patrimonio en la modalidad de robo agravado, en grado de tentativa.

En la audiencia se dio a conocer que, agentes del orden que realizaban patrullaje por la urbanización San Andrés, habrían divisado a los ahora investigados intentando asaltar a los ocupantes de una camioneta que se encontraba estacionada a las afueras de una conocida entidad bancaria.

Tras notar la presencia policial, Víctor Angulo y Larry Licera habrían intentado darse a la fuga, iniciándose una persecución que culminó con la aprehensión de ambos y el hallazgo de un arma de fuego abastecida, presuntamente destinada para cometer el delito.

Luego de evaluar los elementos presentados, la jueza de la Unidad de Flagrancia de Trujillo declaró fundado el pedido de prisión preventiva, ordenando el internamiento de los investigados en el penal de varones de El Milagro, hasta abril de 2026.

De comprobarse las responsabilidades de los Angulo Yaicate y Licera Mestanza, ambos podrían recibir una condena de hasta 20 años de cárcel, tal y como lo indica los artículos 18º y 189º del Código Penal peruano.