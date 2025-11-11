Presidenta León Velásquez destaca avances en la implementación del modelo de integridad en la Corte de La Libertad

Durante el I Encuentro Nacional e Internacional sobre Integridad y Lucha contra la Corrupción, la presidenta de la Corte Superior de Justicia de La Libertad, Cecilia Milagros León Velásquez, destacó los significativos avances alcanzados por la Unidad Funcional de Integridad en la implementación de este modelo orientado a fortalecer la transparencia y la eficiencia en el ejercicio de las funciones del Poder Judicial en la región.

En su ponencia, la titular de la primera Corte del Perú republicano presentó las acciones que se vienen desarrollando por cada componente, para garantizar el cumplimiento de los principios que rigen la implementación del Modelo de Integridad, así como las estrategias diseñadas para sensibilizar a la familia judicial sobre la importancia y el impacto positivo de esta iniciativa en los usuarios de justicia.

“Lo que expongo no solo es el trabajo y el esfuerzo de la Unidad Funcional de Integridad de mi Corte, sino también de jueces, juezas, personal jurisdiccional, servidores administrativos y funcionarios que han comprendido la necesidad de aprender, desarrollar y fortalecer este modelo en beneficio de la colectividad liberteña”, indicó la doctora León Velásquez.

Además, enfatizó que la población espera del Poder Judicial, un trabajo con probidad, ética, excelencia e integridad, valores que guían la conducta personal y profesional de quienes integran este poder del Estado, y que deben ser mostrados a través del buen funcionamiento de las Unidades Funcionales de Integridad.

“Es nuestro deber y obligación como alta dirección implementar adecuadamente el Modelo de Integridad porque la ciudadanía exige transparencia en nuestro accionar. Es imprescindible que puedan visualizar, a través de los diversos canales -como el portal de transparencia y acceso a la información- la labor que desempeñamos para mejorar y fortalecer el servicio de justicia para el bien de la sociedad”, manifestó la presidenta de la Corte de La Libertad.

Por otra parte, mencionó que el Distrito Judicial de La Libertad es parte del proyecto piloto para la certificación del ISO Antisoborno 37001, junto a otras tres Cortes del país, y que ello ha permitido poner un mayor énfasis en la detección y corrección de los riesgos existentes en el desempeño de las labores judiciales en la región.

Finalmente, la máxima representante de la justicia en la región La Libertad resaltó la importancia de mostrar apertura y brindar respuestas asertivas e inmediatas ante cualquier situación que amenace el buen ejercicio de la función judicial, a fin de evitar que las inconductas continúen causando daño a la institución.

“Hemos recibido ataques, muchas veces inmerecidos, por parte de la ciudadanía que desconoce el accionar de nuestra institución. Por ello es fundamental tener una capacidad de respuesta inmediata y mostrar apertura con la población para que conozcan que, pese a las limitaciones, como Poder Judicial nos esforzamos para ofrecer un servicio de calidad y eficiente para todos y todas”, puntualizó la doctora Cecilia León.

Cabe indicar que, en la primera etapa de implementación, la Corte Superior de Justicia de La Libertad, a setiembre del presente año, ha logrado un avance del 96.90% de implementación del Modelo de Integridad.