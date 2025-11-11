HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
'El Monstruo' intenta rearmar red criminal desde prisión
'El Monstruo' intenta rearmar red criminal desde prisión     'El Monstruo' intenta rearmar red criminal desde prisión     'El Monstruo' intenta rearmar red criminal desde prisión     
Judicialidad

Juez dicta más de once años por robo agravado a dos delincuentes

Un ecuatoriano y un peruano fueron condenados a once años y ocho meses de prisión por robo agravado en Trujillo, tras haber asaltado a un joven de 19 años.

Los acusados fueron capturados poco después, encontrándoles el arma y el celular robado. Fuente: Difusión.
Los acusados fueron capturados poco después, encontrándoles el arma y el celular robado. Fuente: Difusión.

Un ecuatoriano y un peruano cumplirán su sentencia once años y ocho meses recluidos en el penal de El Milagro, así lo impuso el juez del Tercer Juzgado Especializado Penal Transitorio de Investigación Preparatoria de Trujillo, Juan Palacios Mantilla, tras hallarlos culpables por el delito de robo agravado a joven de 19 años.

Se trata de Jampierre Ordoñez Rodríguez y Anthony Paredes Barrios, quienes interceptaron a su víctima, cuando esta se dirigía a su vivienda. A fin de arrebatarle su celular y vaciar sus cuentas bancarias, lo golpearon y amenazaron con un arma blanca ocasionándole heridas a la altura del cuello.

Luego de lograr su cometido, se dieron a la fuga. Sin embargo, personal policial que patrullaba la zona logró capturar a ambos imputados, a quienes se les encontró el arma blanca y el equipo móvil de la víctima, por lo que fueron trasladados a la comisaría para las diligencias respectivas.

Durante la audiencia, el magistrado evaluó las pruebas presentadas por la fiscalía y determinó la responsabilidad penal de ambos sujetos, condenándolos a cárcel efectiva hasta junio de 2037. Además, dispuso el pago de una reparación civil de 500 soles y la expulsión del país del ecuatoriano Ordoñez Rodríguez en cuanto culmine su sentencia.

Notas relacionadas
La Libertad: poblador agrede a alcalde de Casa Grande mientras intentaba cortarle el servicio de agua

La Libertad: poblador agrede a alcalde de Casa Grande mientras intentaba cortarle el servicio de agua

LEER MÁS
Unidades Funcionales de Integridad

Unidades Funcionales de Integridad

LEER MÁS
Jueces y juezas del Perú suscriben la “Declaración de Tacna” al culminar el XIV Congreso Nacional

Jueces y juezas del Perú suscriben la “Declaración de Tacna” al culminar el XIV Congreso Nacional

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
LÍDERES QUE INSPIRAN JÓVENES | Corte Superior de Justicia de Arequipa

LÍDERES QUE INSPIRAN JÓVENES | Corte Superior de Justicia de Arequipa

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 37.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Ya están habilitados los enlaces para solicitar hasta 4 UIT en Hábitat, Integra, Prima y Profuturo

Palta peruana rompe récord en 2025 y se convierte en la fruta más exportada con US$1.452 millones

Futuro incierto para los Equipos Especiales de la Fiscalía: Junta de Fiscales Supremos reprograma sesión clave

Judicialidad

Justicia Itinerante se instaló en Distrito Altoandino de Lagunas

En Talara sentenciados a trabajos comunitarios realizan pintado del Centro de Salud

Corte Superior de Justicia de Sullana obtiene reconocimiento por Buena Práctica en Gestión Pública 2025

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Futuro incierto para los Equipos Especiales de la Fiscalía: Junta de Fiscales Supremos reprograma sesión clave

Martín Vizcarra: esta es la razón principal por la que ONPE eliminó su candidatura a la vicepresidencia de Perú Primero

Vladimir Cerrón: "Castillo, Betssy Chávez y Aníbal Torres han sido los autores de la proclama del 7 de diciembre"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025