Juez dicta más de once años por robo agravado a dos delincuentes

Un ecuatoriano y un peruano cumplirán su sentencia once años y ocho meses recluidos en el penal de El Milagro, así lo impuso el juez del Tercer Juzgado Especializado Penal Transitorio de Investigación Preparatoria de Trujillo, Juan Palacios Mantilla, tras hallarlos culpables por el delito de robo agravado a joven de 19 años.

Se trata de Jampierre Ordoñez Rodríguez y Anthony Paredes Barrios, quienes interceptaron a su víctima, cuando esta se dirigía a su vivienda. A fin de arrebatarle su celular y vaciar sus cuentas bancarias, lo golpearon y amenazaron con un arma blanca ocasionándole heridas a la altura del cuello.

Luego de lograr su cometido, se dieron a la fuga. Sin embargo, personal policial que patrullaba la zona logró capturar a ambos imputados, a quienes se les encontró el arma blanca y el equipo móvil de la víctima, por lo que fueron trasladados a la comisaría para las diligencias respectivas.

Durante la audiencia, el magistrado evaluó las pruebas presentadas por la fiscalía y determinó la responsabilidad penal de ambos sujetos, condenándolos a cárcel efectiva hasta junio de 2037. Además, dispuso el pago de una reparación civil de 500 soles y la expulsión del país del ecuatoriano Ordoñez Rodríguez en cuanto culmine su sentencia.