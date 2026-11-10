Cortes Superiores de Áncash y del Santa unen esfuerzos para facilitar la consulta virtual de expedientes

La Corte Superior de Justicia de Áncash (CSJAN) y la Corte Superior de Justicia Del Santa suscribieron, el viernes 6 del corriente, un Acta de Cooperación Interinstitucional para implementar un mecanismo piloto de atención y consulta virtual de expedientes judiciales, iniciativa que busca facilitar el acceso a la información judicial y mejorar la atención a los usuarios.

El documento fue suscrito en la ciudad de Chimbote por los presidentes de ambas sedes judiciales, doctor Nilton Fernando Moreno Merino, en representación de la CSJAN, y el doctor Samuel Joaquín Sánchez Melgarejo, titular de la Corte del Santa.

El proyecto contempla un sistema de atención bidireccional que permitirá a los usuarios de ambas jurisdicciones consultar virtualmente información de expedientes judiciales tramitados en la otra Corte Superior, sin tener que desplazarse hasta la sede judicial donde se encuentra radicado su proceso.

Para su funcionamiento se aprovechará la infraestructura tecnológica, los módulos de atención y los recursos humanos disponibles en ambas instituciones. Asimismo, se priorizará el uso de los módulos de atención virtual y JUSTIRED, mientras que las consultas se efectuarán mediante la plataforma Google Meet.

El servicio estará disponible de lunes a viernes, de 8.00 a. m. a 5.00 p. m., y será atendido por servidores formalmente designados por cada Corte, con el apoyo de las unidades de Servicios Judiciales y las oficinas de Informática.

La iniciativa establece, además, medidas específicas para garantizar la seguridad y confidencialidad de la información judicial, así como la protección de los datos personales. En ese sentido, las consultas serán realizadas exclusivamente por personal autorizado, mediante sus credenciales institucionales y de acuerdo con los niveles de acceso establecidos en el Sistema Integrado Judicial (SIJ).

De igual manera, ambas instituciones llevarán un registro estadístico de las atenciones, que permitirá evaluar los resultados del periodo piloto y determinar las condiciones para su continuidad, adecuación o ampliación.

Con esta iniciativa, la gestión del doctor Moreno Merino subraya, una vez más, su compromiso de impulsar mecanismos de modernización del servicio judicial, promoviendo el uso de herramientas tecnológicas y alianzas institucionales que contribuyan a eliminar barreras de acceso a la información y mejorar la atención a los usuarios del servicio de justicia.