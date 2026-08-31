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Corte del Santa participa con 108 integrantes en los Juegos Nacionales Judiciales Ica 2026

La delegación del Distrito Judicial del Santa participa en diversas disciplinas deportivas durante esta jornada nacional de confraternidad judicial.

Delegación de la Corte del Santa participa en los Juegos Nacionales Judiciales 2026. Foto: difusión.
Delegación de la Corte del Santa participa en los Juegos Nacionales Judiciales 2026. Foto: difusión.
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Con la participación de delegaciones de las diferentes Cortes Superiores de Justicia del país, se inauguraron este jueves 27 de agosto los XXII Juegos Nacionales Judiciales Ica 2026, en una ceremonia realizada en el estadio José Picasso Peratta de Ica. El acto protocolar contó con la participación de la presidenta del Poder Judicial, Dra. Janet Tello Gilardi, quien tuvo a su cargo la inauguración oficial de esta importante jornada deportiva.

La Corte del Santa participa en esta edición con una delegación de 108 integrantes, entre magistrados y servidores judiciales, liderada por su presidente, Dr. Samuel Joaquín Sánchez Melgarejo, quien participó en la ceremonia inaugural junto a la presidenta del Poder Judicial, presidentes de las Cortes Superiores de Justicia y autoridades regionales y locales.

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Con gran entusiasmo y al ritmo de la emblemática canción “Chimbote” de Los Rumbaney, la delegación de la Corte del Santa realizó su paso por el estrado oficial, recibiendo el saludo de las autoridades presentes y demostrando el espíritu deportivo que caracteriza su participación en esta importante fiesta de confraternidad del Poder Judicial.

La delegación del Distrito Judicial del Santa participa en las diferentes disciplinas deportivas programadas para esta edición, con equipos preparados para competir y demostrar su compromiso, esfuerzo y espíritu de confraternidad institucional, con el objetivo de alcanzar los primeros puestos en las diversas disciplinas.

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Durante la ceremonia, además de las palabras de inauguración de la presidenta del Poder Judicial, se realizó el juramento de los deportistas participantes y el encendido de la antorcha olímpica, acto que simboliza el inicio de esta fiesta deportiva que reúne a magistrados y servidores judiciales de todo el país.

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