Corte del Santa acerca servicios de justicia a pobladores de Sin Fronteras en Chimbote

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Con éxito se realizó la Feria Nacional «Llapanchikpaq Justicia» la cual benefició a 150 moradores del asentamiento humano Sin Fronteras en el pueblo joven San Pedro, en Chimbote. La actividad estuvo a cargo de la coordinación distrital de Justicia en tu Comunidad de la Corte Superior de Justicia del Santa y concitó la atención de la población de la zona que mostró su satisfacción por el apoyo recibido.

Tras la inauguración a nivel nacional, a cargo de la presidenta del Poder Judicial, Dra. Janet Tello Gilardi, comenzó la atención en los diversos stand. En el espacio destinado a la Corte del Santa, las magistradas Celia Bustos Balta, Duany Carrasco Guevara y María Julia Delgado Regalado, brindaron atención legal y absolvieron consultas sobre el estado de los procesos en todas las especialidades por parte de los pobladores. Para ello, también contaron con la participación se servidores judiciales santeños.

Desde las 9 de la mañana, personal del Ministerio Público, Defensa Pública, Demuna, Centro de Emergencia Mujer y la comisaría San Pedro atendieron sin cesar a los moradores.

La campaña de ecografía gratuita a cargo del policlínico Jireh fue uno de los espacios más concurridos. Asimismo, el policlínico Jhon May brindó atención médica y entrega de medicina gratuita a los niños, adultos y ancianos. Personal de la corporación Virgen de Urkupiña realizó despistaje odontológico y fisioterapia a los pobladores.

Otro de los servicios brindados fue el corte de cabello gratuito a cargo de las estudiantes del Rosa Merino Center. Durante la jornada se realizó el sorteo de trece canastas de víveres donadas por la coordinación distrital de Justicia en tu Comunidad a cargo de la Dra. Anita Alva Vásquez.