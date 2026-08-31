HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Judicialidad

Corte del Santa avanza a cuartos de final en cinco disciplinas en Ica 2026

La delegación de la Corte del Santa destacó en la competencia nacional y mantiene presencia en fútbol y vóley, además de tiro al sapo, atletismo y ciclismo.

Corte del Santa avanza a cuartos de final en cinco disciplinas deportivas. Foto: difusión.
Corte del Santa avanza a cuartos de final en cinco disciplinas deportivas. Foto: difusión.
Escuchar
Resumen
Compartir

La delegación de la Corte Superior de Justicia del Santa continúa dejando en alto el nombre de la institución en los XXII Juegos Nacionales Judiciales Ica 2026, que se iniciaron el pasado 27 de agosto y que hoy, sábado 29, llegan a su jornada final.

Luego de tres intensas jornadas de competencia, los equipos de la Corte del Santa han conseguido avanzar a cuartos de final en cinco disciplinas deportivas: fúlbito libre, fúlbito femenino, vóley mixto, vóley femenino y vóley masculino, cuyos integrantes se encuentran hoy en los diferentes escenarios deportivos de Ica, listos para afrontar sus respectivos encuentros.

PUEDES VER: Nuevo Chimbote: estudiantes reciben charla sobre prevención de violencia en el noviazgo | Del Santa | La República

lr.pe

A este importante resultado se suma el segundo lugar alcanzado en tiro al sapo, categoría mixto, disciplina en la que la representación de la Corte del Santa demostró gran precisión y competitividad.

Asimismo, durante esta última jornada se definirán los resultados de atletismo y ciclismo, disciplinas en las que también participa la delegación de la Corte del Santa, por lo que existe expectativa por los resultados que puedan obtener nuestros representantes.

A lo largo de estos tres días, jueces y trabajadores que integran los diferentes equipos han demostrado compromiso, entusiasmo, compañerismo y un elevado espíritu deportivo, enfrentando cada encuentro con esfuerzo y representando dignamente a la Corte del Santa.

PUEDES VER: Corte del Santa participa en los XXII Juegos Nacionales Judiciales Ica 2026 | Del Santa | La República

lr.pe

La competencia ha evidenciado, además, un alto nivel deportivo, por lo que en algunas disciplinas nuestros representantes no lograron avanzar a las siguientes etapas pese al esfuerzo desplegado. Sin embargo, cada participación constituye una muestra del compromiso y dedicación de quienes asumieron el reto de representar a nuestra institución en esta importante jornada nacional.

El presidente de la Corte Superior de Justicia del Santa, Dr. Samuel Sánchez Melgarejo, viene acompañando y alentando permanentemente a la delegación. Junto a la comisión, se traslada a los distintos escenarios deportivos para brindar su respaldo y motivar a los jueces y trabajadores que continúan en competencia.

Los Juegos Nacionales Judiciales no solo constituyen un espacio de competencia, sino también una oportunidad para fortalecer la integración, confraternidad y espíritu institucional entre quienes forman parte del Poder Judicial.

google iconPrefiero a La República en Google
Notas relacionadas
Corte del Santa instala Botón de Pánico a adultos mayores con medidas de protección

Corte del Santa instala Botón de Pánico a adultos mayores con medidas de protección

LEER MÁS
Promueven prevención de la violencia en el noviazgo entre escolares

Promueven prevención de la violencia en el noviazgo entre escolares

LEER MÁS
Corte del Santa acerca la justicia y brinda apoyo a más de 150 adultos mayores en Casma

Corte del Santa acerca la justicia y brinda apoyo a más de 150 adultos mayores en Casma

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Corte de Tumbes fortalece la justicia intercultural con rondas campesinas de Matapalo

Corte de Tumbes fortalece la justicia intercultural con rondas campesinas de Matapalo

LEER MÁS
Jóvenes de Nuevo Chimbote reciben orientación para prevenir la violencia en el noviazgo

Jóvenes de Nuevo Chimbote reciben orientación para prevenir la violencia en el noviazgo

LEER MÁS
Promueven prevención de la violencia en el noviazgo entre escolares

Promueven prevención de la violencia en el noviazgo entre escolares

LEER MÁS
Corte de Tumbes destaca en atletismo de los Juegos Nacionales Judiciales 2026

Corte de Tumbes destaca en atletismo de los Juegos Nacionales Judiciales 2026

LEER MÁS

Ofertas

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Cinemark: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha grande o mediana según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

Cinemark: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha grande o mediana según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 45.90
Comprar
Buffet Almuerzo o Cena + Postre + 1 Bebida (Ice Tea )en sus 4 locales

La Bistecca

Buffet Almuerzo o Cena + Postre + 1 Bebida (Ice Tea )en sus 4 locales

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.

Farenet

REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.

PRECIO

S/ 84.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Judicialidad

Estados Unidos

Política

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025