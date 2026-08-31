Corte del Santa avanza a cuartos de final en cinco disciplinas en Ica 2026

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La delegación de la Corte Superior de Justicia del Santa continúa dejando en alto el nombre de la institución en los XXII Juegos Nacionales Judiciales Ica 2026, que se iniciaron el pasado 27 de agosto y que hoy, sábado 29, llegan a su jornada final.

Luego de tres intensas jornadas de competencia, los equipos de la Corte del Santa han conseguido avanzar a cuartos de final en cinco disciplinas deportivas: fúlbito libre, fúlbito femenino, vóley mixto, vóley femenino y vóley masculino, cuyos integrantes se encuentran hoy en los diferentes escenarios deportivos de Ica, listos para afrontar sus respectivos encuentros.

A este importante resultado se suma el segundo lugar alcanzado en tiro al sapo, categoría mixto, disciplina en la que la representación de la Corte del Santa demostró gran precisión y competitividad.

Asimismo, durante esta última jornada se definirán los resultados de atletismo y ciclismo, disciplinas en las que también participa la delegación de la Corte del Santa, por lo que existe expectativa por los resultados que puedan obtener nuestros representantes.

A lo largo de estos tres días, jueces y trabajadores que integran los diferentes equipos han demostrado compromiso, entusiasmo, compañerismo y un elevado espíritu deportivo, enfrentando cada encuentro con esfuerzo y representando dignamente a la Corte del Santa.

La competencia ha evidenciado, además, un alto nivel deportivo, por lo que en algunas disciplinas nuestros representantes no lograron avanzar a las siguientes etapas pese al esfuerzo desplegado. Sin embargo, cada participación constituye una muestra del compromiso y dedicación de quienes asumieron el reto de representar a nuestra institución en esta importante jornada nacional.

El presidente de la Corte Superior de Justicia del Santa, Dr. Samuel Sánchez Melgarejo, viene acompañando y alentando permanentemente a la delegación. Junto a la comisión, se traslada a los distintos escenarios deportivos para brindar su respaldo y motivar a los jueces y trabajadores que continúan en competencia.

Los Juegos Nacionales Judiciales no solo constituyen un espacio de competencia, sino también una oportunidad para fortalecer la integración, confraternidad y espíritu institucional entre quienes forman parte del Poder Judicial.