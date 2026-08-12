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Comité de Flagrancia del Santa acuerda acciones para agilizar la justicia

Las instituciones del sistema de justicia del Santa se reunieron hoy bajo la presidencia del Dr. Samuel Sánchez Melgarejo para abordar mejoras en la administración de justicia.

Durante el encuentro, se destacó el avance en compromisos previos y se anunció el inicio de trabajos para un nuevo Centro Emergencia Mujer. Foto: difusión.
Durante el encuentro, se destacó el avance en compromisos previos y se anunció el inicio de trabajos para un nuevo Centro Emergencia Mujer. Foto: difusión.
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Los representantes de las instituciones del sistema de justicia que integran el Comité Distrital Especializado en Flagrancia del Santa, presidido por el Dr. Samuel Sánchez Melgarejo, sostuvieron una fructífera reunión de trabajo esta mañana y llegaron a importantes acuerdos en beneficio de la administración de justicia.

Al iniciar la cita, el Dr. Sánchez Melgarejo solicitó a los participantes un informe sobre el avance de los compromisos asumidos por cada institución en las últimas reuniones del comité. Tras la intervención de la Dra. Aura Carrasco Chapoñán, presidenta de la Junta de Fiscales Superiores, el ingeniero Evert Quesquén Vásquez, administrador de la Unidad de Flagrancia, manifestó que se iniciaron los trabajos de adecuación en los espacios destinados a la instalación de un Centro Emergencia Mujer.

PUEDES VER: Nuevo Chimbote: dictan prisión preventiva a sujeto intervenido con arma y municiones | Del Santa | La República

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La titular del Ministerio Público expresó su compromiso de emitir un oficio circular a los fiscales para que, en un plazo de 48 horas, realicen los actos de investigación urgentes para todos los delitos cometidos en flagrancia e incoen el proceso inmediato. Asimismo, indicará a los fiscales provinciales que le informen cuando requieran fiscales adjuntos de apoyo para los turnos con personas detenidas.

Por parte de la Policía Nacional del Perú, el comandante PNP Diego Montenegro Mendoza, comisario de Chimbote, reafirmó el compromiso institucional de trasladar a todos los detenidos en flagrancia hacia la Unidad de Flagrancia.

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En la reunión también participaron las magistradas Krist Díaz Gonzáles y Ana Vizcarra Huamán; el Dr. Henry Nureña Castillo, director de la Defensa Pública; el comandante PNP Jorge Aliaga Haro, jefe del Depincri; y el capitán PNP Neire Balarezo, jefe de la Policía de Flagrancia.

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