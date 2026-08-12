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Confirman 20 años de cárcel para músico por agresión sexual a adolescente

La Primera Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia del Santa ratificó la condena de 20 años de prisión al músico Carlos Mallco por violación sexual.

El delito ocurrió en 2015 durante una fiesta en Corongo, donde Mallco estaba entre los músicos de la banda contratada. Foto: difusión.
El delito ocurrió en 2015 durante una fiesta en Corongo, donde Mallco estaba entre los músicos de la banda contratada. Foto: difusión.
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La Primera Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia del Santa confirmó la condena de 20 años de cárcel impuesta al músico Carlos Miguel Mallco Valerio (43), por la agresión sexual cometida en agravio de una joven con discapacidad intelectual, ocurrida en el 2015 en la provincia de Corongo.

El hecho ocurrió durante las festividades de la Santísima Cruz de Corongo. Del 13 al 16 de septiembre se realizaba una fiesta costumbrista en la vivienda del organizador, ubicada en el jirón Grau 100, donde se encontraban los integrantes de la banda musical contratada para la ocasión. Entre ellos se encontraba el sentenciado, quien era uno de los trompetistas.

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Debido a que la víctima no llegaba a su casa, sus familiares fueron en su búsqueda. Una menor les indicó que la vio subir junto a un extraño por un cerro ubicado detrás de la parroquia. Al descender, lograron identificar a Mallco Valerio y, tras golpearlo, decidieron denunciarlo en la comisaría del sector.

El examen médico-legal determinó que Carlos Mallco cometió el delito. Asimismo, debido a que se verificó que la víctima se encontraba en abandono material y moral, se dispuso como medida de protección su internamiento en un albergue de Chimbote.

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Tras ser encontrado culpable del delito de violación sexual de persona en incapacidad de resistir, el músico fue sentenciado a 20 años de prisión, los cuales fueron confirmados por la Sala Penal de Apelaciones. La reparación civil se fijó en S/ 10 000.

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