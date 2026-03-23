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Judicialidad

Módulo de Atención de la Corte del Santa rompe récords de atención y se consolida como servicio clave para la ciudadanía

La Corte del Santa refuerza su compromiso ciudadano con el módulo de atención judicial en el MAC, logrando un récord de 1,020 atenciones en dos meses en 2026.

Este notable aumento corresponde al 46.4 % de toda la atención brindada en 2025. Fuente: Difusión.
Este notable aumento corresponde al 46.4 % de toda la atención brindada en 2025. Fuente: Difusión.

La Corte del Santa continúa fortaleciendo su compromiso con la ciudadanía. El módulo de atención judicial instalado en el MAC - Programa Mejor Atención al Ciudadano (MAC), ha alcanzado cifras históricas de atención, consolidándose como un canal esencial para el acceso a los servicios judiciales.

En lo que va del año 2026, nuestro módulo ha registrado 1.020 atenciones en apenas dos meses y medio, lo que representa el 46,4% de toda la producción alcanzada durante los 10 meses operativos del 2025 (2.196 atenciones). Este notable incremento refleja una creciente confianza de la población en este servicio.

El crecimiento sostenido se evidencia aún más en febrero de 2026, mes en el que se alcanzó un pico histórico de 471 atenciones, marcando un hito en la productividad del módulo y demostrando su eficiencia, rapidez y accesibilidad.

Este desempeño responde al compromiso permanente del personal, que ha garantizado la continuidad ininterrumpida del servicio, adaptándose a la creciente demanda con altos estándares de calidad y atención. Gracias a ello, este servicio se ha convertido en una herramienta clave para acercar la justicia a la población, facilitando trámites, orientación y atención oportuna.

Desde la Gerencia de Administración Distrital a cargo de la Ing. Julissa Cisneros García, se destacó que estos resultados evidencian no solo un avance técnico, sino también un impacto social significativo, al mejorar la experiencia del ciudadano en su interacción con el sistema judicial.

El MAC se encuentra ubicado en el centro comercial Mega Plaza Chimbote, segundo nivel.

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