Más de 150 trabajadores de la Corte del Santa acceden a campaña integral de salud preventiva

Un total de 152 integrantes de la familia judicial de la Corte del Santa, entre magistrados, servidores jurisdiccionales y administrativos, fueron beneficiados con la realización de una campaña de salud en la que se incluyó exámenes de triglicéridos, colesterol y glucosa. La organización estuvo a cargo de la oficina de Recursos Humanos y el Sindicato de Trabajadores, con el apoyo del Centro Médico Ocupacional.

El martes 17 se realizó la toma de muestras de sangre en la sede central desde las 7.30 de la mañana. Al siguiente día los beneficiarios fueron los jueces y trabajadores del Módulo Penal, el Módulo Civil y la Unidad de Flagrancia.

Esta mañana se realizó la lectura de los resultados de los exámenes de laboratorio, la cual estuvo a cargo de personal de salud de la clínica Jireh.

La prevención en temas de salud es otra de las preocupaciones de la actual gestión que encabeza el Dr. Oscar Pérez Sánchez. Por ello, también se ha contemplado la realización de campañas médicas similares en las sedes periféricas del Distrito Judicial del Santa.