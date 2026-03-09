Conmemoran el Día Internacional de la Mujer en la Corte Superior de Piura

Este gesto resalta el valor y la labor de las mujeres en el sistema judicial. Fuente: Difusión.

La Corte Superior de Justicia de Piura está integrada por 1046 personas, de las cuales 570 son mujeres, lo que representa el 54% del total de sus integrantes. Esto demuestra que en la institución existe igualdad de género, garantizando que mujeres y hombres tengan los mismos derechos y oportunidades.

En la Corte Superior de Justicia de Piura ellas ostentan diversos cargos como juezas superiores, especializadas y de paz letrado, así como relatoras, secretarias, funcionarias, asistentes, auxiliares, entre otros.

Bajo este contexto y al conmemorar el Día Internacional de la Mujer, el presidente del distrito judicial de Piura, David Fernando Correa Castro, con el apoyo de jueces y funcionarios, hicieron entrega de un presente a todas las mujeres que laboran en la institución.

Este detalle es una muestra de agradecimiento y gratitud por la importante labor diaria que cumplen las mujeres dentro del sistema de justicia, sobre todo en las provincias de Piura, Paita, Morropón, Huancabamba y Sechura; además, del distrito de Pacaipampa (Ayabaca).