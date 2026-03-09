Conmemoran el Día Internacional de la Mujer en la Corte Superior de Piura
La Corte Superior de Justicia de Piura destaca la igualdad de género, con un 54% de mujeres entre sus 1046 integrantes, que ocupan diversos cargos en la institución.
La Corte Superior de Justicia de Piura está integrada por 1046 personas, de las cuales 570 son mujeres, lo que representa el 54% del total de sus integrantes. Esto demuestra que en la institución existe igualdad de género, garantizando que mujeres y hombres tengan los mismos derechos y oportunidades.
En la Corte Superior de Justicia de Piura ellas ostentan diversos cargos como juezas superiores, especializadas y de paz letrado, así como relatoras, secretarias, funcionarias, asistentes, auxiliares, entre otros.
Bajo este contexto y al conmemorar el Día Internacional de la Mujer, el presidente del distrito judicial de Piura, David Fernando Correa Castro, con el apoyo de jueces y funcionarios, hicieron entrega de un presente a todas las mujeres que laboran en la institución.
Este detalle es una muestra de agradecimiento y gratitud por la importante labor diaria que cumplen las mujeres dentro del sistema de justicia, sobre todo en las provincias de Piura, Paita, Morropón, Huancabamba y Sechura; además, del distrito de Pacaipampa (Ayabaca).