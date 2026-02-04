HOYSuscripcion LR Focus

Sigue EN VIVO 'Arde Troya' con Juliana Oxenford     
Dictan 9 meses de prisión preventiva contra "Lobo" por homicidio de cantante Elvis Reyes

El Juzgado de Investigación Preparatoria de Huarmey dictó nueve meses de prisión preventiva contra Javier Sánchez Aguirre, conocido como "Lobo", por homicidio calificado.

La audiencia mostró los argumentos del Ministerio Público y la defensa del acusado. Fuente: Difusión.

Luego de casi cinco horas de intensa y seguida audiencia, que mantuvo en expectativa a familiares y ciudadanía, el Juzgado de Investigación Preparatoria de Huarmey dictó nueve meses de prisión preventiva contra Javier Guillermo Sánchez Aguirre, conocido como “Lobo”, por el presunto delito de homicidio calificado en agravio del conocido cantante Elvis Reyes Flores, caso que ha generado gran repercusión mediática desde que ocurrió en octubre del año pasado.

La audiencia estuvo marcada por la exposición de los contundentes argumentos del Ministerio Público, así como por la defensa técnica del investigado. Finalmente, la jueza María Julia Delgado Regalado resolvió ordenar el internamiento preventivo del imputado, al considerar que existen graves y fundados elementos de convicción que lo vincularían con el hecho investigado.

La magistrada sostuvo que la medida resulta necesaria para asegurar la correcta continuidad del proceso penal y evitar cualquier riesgo de obstaculización.

Como se recuerda, el asesinato del cantante Elvis Reyes Flores generó una fuerte reacción en la población huarmeyana y fue ampliamente difundido en diversos medios locales y nacionales.

El investigado permanecerá recluido mientras continúan las diligencias orientadas a esclarecer plenamente los hechos y determinar las responsabilidades conforme a ley.

Archivo de la Corte del Santa inicia jornadas extraordinarias

Archivo de la Corte del Santa inicia jornadas extraordinarias

Corte Superior de Justicia del Santa participa en talleres estratégicos durante la Reunión Anual 2026 del Poder Judicial

Corte Superior de Justicia del Santa participa en talleres estratégicos durante la Reunión Anual 2026 del Poder Judicial

Procesos contra adolescentes deben ser reconducidos al Sistema Penal Juvenil tras fallo del TC sobre ley 32330

Procesos contra adolescentes deben ser reconducidos al Sistema Penal Juvenil tras fallo del TC sobre ley 32330

Gerentas y Gerentes del Poder Judicial proyectan líneas de acción para afianzar servicio de justicia este 2026

Gerentas y Gerentes del Poder Judicial proyectan líneas de acción para afianzar servicio de justicia este 2026

ODANC Santa realizó visita de control en el Módulo de Familia de la Corte del Santa

ODANC Santa realizó visita de control en el Módulo de Familia de la Corte del Santa

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

RMP sobre López Aliaga: “Ya nos embaucó con la potencia mundial, ahora viene con el cuento de los DNI para fetos”

Jorge Enrique Abello, Don Armando Mendoza en 'Yo soy Betty, la fea, llegará a Lima como invitado especial del Día del Cómic Festival 2026

Cronograma de pagos febrero 2026 para sector publico: consulta aquí las fechas oficiales para cobrar vía Banco de la Nación

Judicialidad

Corte Superior de Justicia de La Libertad participa en talleres estratégicos de la Reunión Anual 2026 del Poder Judicial

Corte de Tumbes asegura continuidad del servicio de justicia durante vacaciones judiciales

Segundo Juzgado de Trabajo permanente Jornada Extraordinaria de Descarga el sábado 31 de marzo

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

RMP sobre López Aliaga: “Ya nos embaucó con la potencia mundial, ahora viene con el cuento de los DNI para fetos”

Ollanta Humala: Fiscalía abre investigación contra jueces que sentenciaron al expresidente y Nadine Heredia

Candidato Carlos Espá no descarta indultar a expresidentes: "Si devuelven un poco del dinero y se arrepienten"

