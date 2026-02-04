Dictan 9 meses de prisión preventiva contra "Lobo" por homicidio de cantante Elvis Reyes

La audiencia mostró los argumentos del Ministerio Público y la defensa del acusado. Fuente: Difusión.

Luego de casi cinco horas de intensa y seguida audiencia, que mantuvo en expectativa a familiares y ciudadanía, el Juzgado de Investigación Preparatoria de Huarmey dictó nueve meses de prisión preventiva contra Javier Guillermo Sánchez Aguirre, conocido como “Lobo”, por el presunto delito de homicidio calificado en agravio del conocido cantante Elvis Reyes Flores, caso que ha generado gran repercusión mediática desde que ocurrió en octubre del año pasado.

La audiencia estuvo marcada por la exposición de los contundentes argumentos del Ministerio Público, así como por la defensa técnica del investigado. Finalmente, la jueza María Julia Delgado Regalado resolvió ordenar el internamiento preventivo del imputado, al considerar que existen graves y fundados elementos de convicción que lo vincularían con el hecho investigado.

La magistrada sostuvo que la medida resulta necesaria para asegurar la correcta continuidad del proceso penal y evitar cualquier riesgo de obstaculización.

Como se recuerda, el asesinato del cantante Elvis Reyes Flores generó una fuerte reacción en la población huarmeyana y fue ampliamente difundido en diversos medios locales y nacionales.

El investigado permanecerá recluido mientras continúan las diligencias orientadas a esclarecer plenamente los hechos y determinar las responsabilidades conforme a ley.