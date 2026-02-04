HOYSuscripcion LR Focus

Designan a jueces superiores que integrarán la Sala Penal Especial 2026

La Corte Superior de Justicia del Santa designa jueces para la nueva Sala Penal Especial enfocada en delitos de función. Los magistrados asumirán casos de jueces y fiscales.

Carlos Castro es nombrado juez superior de investigación preparatoria y la Dra. Lis Reto actuará como accesitaria. Fuente: Difusión.
Carlos Castro es nombrado juez superior de investigación preparatoria y la Dra. Lis Reto actuará como accesitaria. Fuente: Difusión.

La Presidencia de la Corte Superior de Justicia del Santa, designó a los jueces superiores que en adición a sus funciones integrarán la Sala Penal Especial y se encargarán de los procesos por delitos de función atribuidos a jueces de primera instancia, jueces de paz letrado, fiscales provinciales, fiscales adjuntos provinciales y otros funcionarios públicos que señale el artículo 454 numeral 4 del Código Procesal Penal, aunque hayan cesado en el cargo.

A través de la Resolución Administrativa N° 000041-2026-P-CSJSA-PJ, se designó como integrantes de dicho colegiado a los magistrados, María Luisa Apaza Panuera, Daniel Alberto Vásquez Cárdenas, y Carlos Alberto Maya Espinoza. El Dr. Niczon Espinoza Lugo, fue designado accesitario.

Del mismo modo, al juez superior provisional Carlos William Castro Rodríguez, como juez superior de investigación preparatoria, para conocer delitos de función de los jueces de primera instancia, paz letrado, fiscales provisionales y adjuntos provisionales. La Dra. Lis Reto de los Ríos actuará como accesitaria.

