ODANC Santa realizó visita de control en el Módulo de Familia de la Corte del Santa

Proporcionó orientaciones técnicas para mejorar el desempeño y la atención a los justiciables. Fuente: Difusión.

El jefe de la Oficina Desconcentrada de la Autoridad Nacional de Control del Santa, Dr. Carlos Esmith Mendoza García, realizó una visita de control preventivo en el Módulo de Familia, con la finalidad de verificar el trabajo que realizan los magistrados y servidores jurisdiccionales. Asimismo, sostuvo una reunión con los servidores judiciales.

Reunido con los trabajadores y el administrador del módulo. Ing. Ronald Berrospi Aguirre, el jefe de la Odanc Santa, dio orientaciones técnicas al personal jurisdiccional y administrativo de la sede, para un mejor desempeño de sus funciones, haciendo hincapié en la buena atención a los justiciables.

“Un trato correcto y oportuno a nuestros usuarios contribuye a la disminución de quejas ante los órganos de control y mejora nuestra imagen institucional”, destacó el Dr. Mendoza García.

Asimismo, los exhortó al cumplimiento oportuno, diligente y eficiente de las labores asignadas, observando los principios de legalidad, debido procedimiento, razonabilidad y eficiencia.

También, a mantener una conducta funcional acorde con los principios de la función pública y del servicio de justicia.