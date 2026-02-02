HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Sigue EN VIVO 'Arde Troya' con Juliana Oxenford
Sigue EN VIVO 'Arde Troya' con Juliana Oxenford     Sigue EN VIVO 'Arde Troya' con Juliana Oxenford     Sigue EN VIVO 'Arde Troya' con Juliana Oxenford     
EN VIVO

Los audios de Xiaodong Ji Wu y el escándalo de las visitas en Palacio de Gobierno | Arde Troya con Juliana Oxenford

Judicialidad

Corte Superior de Justicia del Santa participa en talleres estratégicos durante la Reunión Anual 2026 del Poder Judicial

Los talleres se centran en identificar factores clave y generar escenarios futuros que faciliten la formulación del Plan Estratégico Institucional del Poder Judicial.

Además, se abordan metas de servicios misionales y mejoras en la gestión administrativa. Fuente: Difusión.
Además, se abordan metas de servicios misionales y mejoras en la gestión administrativa. Fuente: Difusión.

En el tercer día de la Reunión Anual 2026 de Presidentes y Presidentas de las Cortes Superiores de Justicia, el presidente de la Corte Superior de Justicia del Santa, Dr. Oscar Ramiro Perez Sanchez, acompañado por la gerente y funcionarios de nuestra institución, participan en los talleres de planeamiento estratégico y prospectiva estratégica, orientados a la identificación de factores clave que inciden en el futuro del Poder Judicial y a la generación de escenarios prospectivos que contribuyan a la formulación del Plan Estratégico Institucional.

Asimismo, participan en los talleres sobre metas de los servicios misionales del Poder Judicial y oportunidades de mejora de la gestión administrativa de las Unidades Ejecutoras, espacios que permiten fortalecer la toma de decisiones, optimizar los procesos institucionales y consolidar la transformación digital, en el marco del compromiso con una justicia eficiente, moderna y orientada al ciudadano.

Notas relacionadas
Corte Superior de Justicia del Santa supera los s/ 5.7 millones en recaudación judicial durante el 2025

Corte Superior de Justicia del Santa supera los s/ 5.7 millones en recaudación judicial durante el 2025

LEER MÁS
Órganos Jurisdiccionales de emergencia atenderán durante periodo vacacional judicial

Órganos Jurisdiccionales de emergencia atenderán durante periodo vacacional judicial

LEER MÁS
Jueces y trabajadores de Módulo Laboral realizarán teletrabajo hasta el 30 de junio

Jueces y trabajadores de Módulo Laboral realizarán teletrabajo hasta el 30 de junio

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PARQUE ACUATICO PARAISO DEL SUR

PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PRECIO

S/ 43.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Dólar hoy, 29 de enero: ¿por qué cae la moneda estadounidense y qué factores influyen en este desplome?

Alianza Lima vs Sport Huancayo EN VIVO HOY: hora, dónde ver y alineaciones del partido por la fecha 1 de la Liga 1 2026

José Jerí responde hoy al Ministerio Público por caso Chifagate

Judicialidad

Presidenta de la Corte Superior de Justicia de La Libertad participa en Reunión Anual de Cortes Superiores en Lima

Reunión Anual 2026 de Presidentas y Presidentes de Cortes Superiores

Presidente de la Corte Superior de Justicia de Tumbes fortalece coordinación interinstitucional con la Marina de Guerra

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

José Jerí responde hoy al Ministerio Público por caso Chifagate

Elecciones 2026: Amnistía Internacional lanza Mira Bien, una plataforma para contrastar planes de gobierno desde los derechos humanos

Condenan a exalcalde de Comas, Miguel Saldaña, por corrupción y no podrá postular en las elecciones municipales

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025