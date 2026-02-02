Corte Superior de Justicia del Santa participa en talleres estratégicos durante la Reunión Anual 2026 del Poder Judicial

En el tercer día de la Reunión Anual 2026 de Presidentes y Presidentas de las Cortes Superiores de Justicia, el presidente de la Corte Superior de Justicia del Santa, Dr. Oscar Ramiro Perez Sanchez, acompañado por la gerente y funcionarios de nuestra institución, participan en los talleres de planeamiento estratégico y prospectiva estratégica, orientados a la identificación de factores clave que inciden en el futuro del Poder Judicial y a la generación de escenarios prospectivos que contribuyan a la formulación del Plan Estratégico Institucional.

Asimismo, participan en los talleres sobre metas de los servicios misionales del Poder Judicial y oportunidades de mejora de la gestión administrativa de las Unidades Ejecutoras, espacios que permiten fortalecer la toma de decisiones, optimizar los procesos institucionales y consolidar la transformación digital, en el marco del compromiso con una justicia eficiente, moderna y orientada al ciudadano.