Ordenan captura de sujeto sentenciado a 35 años de cárcel por violación de menor de edad

La corte aprobó la conversión de la pena de cadena perpetua a 35 años. Fuente: Difusión.

La corte aprobó la conversión de la pena de cadena perpetua a 35 años. Fuente: Difusión.

La Segunda Sala Penal de Apelaciones de la Corte del Santa declaró infundada la apelación presentada por la defensa legal de Nilber Santiago Lázaro Rodríguez (31), un sujeto sentenciado a 35 años de cárcel por ser el autor del delito de violación sexual de menor de edad.

El abuso a la agraviada de 13 años ocurrió el 27 de junio de 2020 alrededor de las 4 de la tarde en el sector El Mirador, centro poblado Chachapoyas, en Lacramarca Baja, Chimbote. El agresor aprovechó que la agraviada se encontraba sola en su vivienda para perpetrar su delito.

La madre de la víctima llegó al lugar y tras ahuyentar al depravado denunció el hecho a las autoridades. En su defensa, Lázaro Rodríguez manifestó que pensó que la menor tenía 15 años de edad.

En primera instancia, el Juzgado Penal Colegiado Supraprovincial encontró responsable del delito a Nilber Lázaro y le impuso la condena de cadena perpetua, la cual no se ejecutaría sino hasta que el superior jerárquico la confirmara.

La apelación presentada por el abogado defensor del sentenciado fue declarada infundada. Por mayoría, los magistrados de la Segunda Sala Penal ordenaron la conversión de la pena de cadena perpetua a 35 años, así como el pago de una reparación civil de 15 mil soles.

Asimismo, se dispuso la ejecución de la condena, ordenándose la búsqueda y captura de Nilber Lázaro Rodríguez.