HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
EN VIVO

¿Mirtha Vásquez inhabilitada? y Álvaro Paz de la Barra en vivo | Arde Troya con Juliana Oxenford

Judicialidad

Cinco meses de prisión preventiva para sujetos que robaron celular en plaza de armas de Chimbote

Ambos jóvenes, de 19 y 20 años respectivamente, enfrentarán un proceso por robo agravado tras intentar robar un celular a un transeúnte en la plaza de Armas de Chimbote.

El juez ratificó la prisión tras el incidente donde los imputados amenazaron a la víctima. Fuente: Difusión.
El juez ratificó la prisión tras el incidente donde los imputados amenazaron a la víctima. Fuente: Difusión.

El Primer Juzgado de Investigación Preparatoria de la Unidad de Flagrancia del Santa declaró fundado el pedido de prisión preventiva por cinco meses para Carlos José Castro Silva (19) y César Andrés Mori Lucano (20), quienes afrontarán un proceso por robo agravado, tras intentar apoderarse del celular de un transeúnte en plena plaza de Armas de Chimbote.

Cerca a las 6.30 de la tarde, del último sábado, el agraviado se encontraba en una de las bancas de la plaza que se ubica en la avenida Pardo, cuando los imputados se sentaron a sus costados y bajo amenazas de que tenían armas en sus bolsillos, lo obligaron a entregar su teléfono celular y luego se dirigieron hacia el Bulevar Isla Blanca de Chimbote.

Repuesto del susto, la víctima comunicó del hecho a la tripulación de una camioneta de serenazgo. Ambos delincuentes fueron ubicados y por inmediaciones de la zona bancaria del centro de la ciudad y negaron en todo momento haber cometido el robo. Un sereno se percató que el teléfono robado estaba cerca de donde fueron atrapados.

El juez Andrés Vargas Celis declaró fundado el pedido de prisión preventiva del Ministerio Público y ordenó su encierro por 5 meses en el penal de Cambio Puente.

Notas relacionadas
Streamer peruana Payasita Zing es sorprendida en plena transmisión en vivo por fuerte sismo de 6,0 en Chimbote

Streamer peruana Payasita Zing es sorprendida en plena transmisión en vivo por fuerte sismo de 6,0 en Chimbote

LEER MÁS
Corte del Santa fortalece habilidades blandas de jueces y trabajadores mediante capacitación especializada

Corte del Santa fortalece habilidades blandas de jueces y trabajadores mediante capacitación especializada

LEER MÁS
Corte del Santa presente en ceremonia central por los 41 años de la Universidad Nacional del Santa

Corte del Santa presente en ceremonia central por los 41 años de la Universidad Nacional del Santa

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Corte de La Libertad realizó sorteo de canastas navideñas en reconocimiento a trabajadores CAS

Corte de La Libertad realizó sorteo de canastas navideñas en reconocimiento a trabajadores CAS

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Manchester United vs Newcastle EN VIVO por Boxing Day de la Premier League: final del primer tiempo

Elecciones 2026: las nuevas caras de los partidos para los próximos comicios

Darinka Ramírez defiende al papá de su segunda hija tras comentarios que involucran a Jefferson Farfán: "Se hace cargo de una niña que no es de él"

Judicialidad

CSJAR rompe barreras y abre Sistema Integrado Judicial a personas con discapacidad visual

Proceso de régimen de visitas se resuelve en 4 horas en Corte de Arequipa

Presidenta de la Corte de La Libertad da inicio a la IV Mega Jornada de Descarga Procesal en El Porvenir

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Elecciones 2026: las nuevas caras de los partidos para los próximos comicios

Mirtha Vásquez alerta que Comisión Permanente evaluará informe final que recomienda su inhabilitación sin notificarla

El negocio de oro ilegal genera más dinero para grupos criminales que el narcotráfico

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025