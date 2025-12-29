Cinco meses de prisión preventiva para sujetos que robaron celular en plaza de armas de Chimbote

El juez ratificó la prisión tras el incidente donde los imputados amenazaron a la víctima. Fuente: Difusión.

El Primer Juzgado de Investigación Preparatoria de la Unidad de Flagrancia del Santa declaró fundado el pedido de prisión preventiva por cinco meses para Carlos José Castro Silva (19) y César Andrés Mori Lucano (20), quienes afrontarán un proceso por robo agravado, tras intentar apoderarse del celular de un transeúnte en plena plaza de Armas de Chimbote.

Cerca a las 6.30 de la tarde, del último sábado, el agraviado se encontraba en una de las bancas de la plaza que se ubica en la avenida Pardo, cuando los imputados se sentaron a sus costados y bajo amenazas de que tenían armas en sus bolsillos, lo obligaron a entregar su teléfono celular y luego se dirigieron hacia el Bulevar Isla Blanca de Chimbote.

Repuesto del susto, la víctima comunicó del hecho a la tripulación de una camioneta de serenazgo. Ambos delincuentes fueron ubicados y por inmediaciones de la zona bancaria del centro de la ciudad y negaron en todo momento haber cometido el robo. Un sereno se percató que el teléfono robado estaba cerca de donde fueron atrapados.

El juez Andrés Vargas Celis declaró fundado el pedido de prisión preventiva del Ministerio Público y ordenó su encierro por 5 meses en el penal de Cambio Puente.