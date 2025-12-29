Ordenan búsqueda y captura de sujeto acusado de intento de violación en Huarmey

Los magistrados mantuvieron la condena y ordenaron su captura para el cumplimiento de la pena en el penal de Cambio Puente. Fuente: Difusión.

La Segunda Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia del Santa confirmó la condena de siete años de cárcel, en contra de Santos Teófilo Briceño Rodríguez, un sujeto condenado por el delito de violación sexual en grado de tentativa, por un hecho ocurrido en la provincia de Huarmey.

El intento de abuso ocurrió el 3 de setiembre de 2023, en el sector de Lecheral Alto. Aquella madrugada, Briceño Rodríguez llegó hasta la vivienda donde la víctima descansaba junto a su menor hijo y su primo adolescente. Tras romper la puerta ingresó hasta la habitación de la agraviada e intentó ultrajarla.

Los gritos de la mujer despertaron a un vecino, quien acudió en su ayuda logrando alejar al agresor.

En primera instancia, el Juzgado Penal Colegiado Supraprovincial condenó a Santos Briceño a 7 años de prisión. La decisión fue apelada por su defensa técnica, alegando que la declaración de la agraviada no era coherente y no fue debidamente corroborada.

Pese a ello, y tras evaluar el caso, los magistrados integrantes de la Segunda Sala Penal de Apelaciones declararon infundado el pedido, ordenando la búsqueda y captura del sentenciado para su internamiento en el penal de Cambio Puente.