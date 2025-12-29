HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
EN VIVO

¿Mirtha Vásquez inhabilitada? y Álvaro Paz de la Barra en vivo | Arde Troya con Juliana Oxenford

Judicialidad

Ordenan búsqueda y captura de sujeto acusado de intento de violación en Huarmey

La Segunda Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia del Santa ha confirmado la condena de siete años de prisión a Santos Teófilo Briceño Rodríguez por violación sexual en grado de tentativa.

Los magistrados mantuvieron la condena y ordenaron su captura para el cumplimiento de la pena en el penal de Cambio Puente. Fuente: Difusión.
Los magistrados mantuvieron la condena y ordenaron su captura para el cumplimiento de la pena en el penal de Cambio Puente. Fuente: Difusión.

La Segunda Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia del Santa confirmó la condena de siete años de cárcel, en contra de Santos Teófilo Briceño Rodríguez, un sujeto condenado por el delito de violación sexual en grado de tentativa, por un hecho ocurrido en la provincia de Huarmey.

El intento de abuso ocurrió el 3 de setiembre de 2023, en el sector de Lecheral Alto. Aquella madrugada, Briceño Rodríguez llegó hasta la vivienda donde la víctima descansaba junto a su menor hijo y su primo adolescente. Tras romper la puerta ingresó hasta la habitación de la agraviada e intentó ultrajarla.

Los gritos de la mujer despertaron a un vecino, quien acudió en su ayuda logrando alejar al agresor.

En primera instancia, el Juzgado Penal Colegiado Supraprovincial condenó a Santos Briceño a 7 años de prisión. La decisión fue apelada por su defensa técnica, alegando que la declaración de la agraviada no era coherente y no fue debidamente corroborada.

Pese a ello, y tras evaluar el caso, los magistrados integrantes de la Segunda Sala Penal de Apelaciones declararon infundado el pedido, ordenando la búsqueda y captura del sentenciado para su internamiento en el penal de Cambio Puente.

Notas relacionadas
Streamer peruana Payasita Zing es sorprendida en plena transmisión en vivo por fuerte sismo de 6,0 en Chimbote

Streamer peruana Payasita Zing es sorprendida en plena transmisión en vivo por fuerte sismo de 6,0 en Chimbote

LEER MÁS
Corte del Santa fortalece habilidades blandas de jueces y trabajadores mediante capacitación especializada

Corte del Santa fortalece habilidades blandas de jueces y trabajadores mediante capacitación especializada

LEER MÁS
Corte del Santa presente en ceremonia central por los 41 años de la Universidad Nacional del Santa

Corte del Santa presente en ceremonia central por los 41 años de la Universidad Nacional del Santa

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Ceremonia de apertura del año judicial 2026 se realizará el 5 de enero

Ceremonia de apertura del año judicial 2026 se realizará el 5 de enero

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Gemelas siamesas unidas por la columna fueron separadas exitosamente tras complicada cirugía: "Milagro de Navidad"

Manchester United vs Newcastle EN VIVO por Boxing Day de la Premier League: final del primer tiempo

Elecciones 2026: las nuevas caras de los partidos para los próximos comicios

Judicialidad

CSJAR rompe barreras y abre Sistema Integrado Judicial a personas con discapacidad visual

Proceso de régimen de visitas se resuelve en 4 horas en Corte de Arequipa

Presidenta de la Corte de La Libertad da inicio a la IV Mega Jornada de Descarga Procesal en El Porvenir

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Elecciones 2026: las nuevas caras de los partidos para los próximos comicios

Mirtha Vásquez alerta que Comisión Permanente evaluará informe final que recomienda su inhabilitación sin notificarla

El negocio de oro ilegal genera más dinero para grupos criminales que el narcotráfico

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025