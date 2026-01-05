HOYSuscripcion LR Focus

Delcy Rodríguez jura como presidenta interina de Venezuela
Delcy Rodríguez jura como presidenta interina de Venezuela     
Juzgado de Flagrancia de la Corte del Santa condena a falso médico por ejercicio ilegal de la medicina

Un sujeto que se hacía pasar por médico, Juan Carlos Manay Peláez, fue sentenciado a 2 años de prisión por ejercicio ilegal de la medicina. La condena fue dictada por el Primer Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte del Santa.

A pesar de no contar con el registro del Colegio Médico del Perú, Manay Peláez se dedicaba a la venta de productos de belleza en redes sociales. Fuente: Difusión.
A pesar de no contar con el registro del Colegio Médico del Perú, Manay Peláez se dedicaba a la venta de productos de belleza en redes sociales. Fuente: Difusión.

Un sujeto que se hacía pasar como médico fue sentenciado a 2 años de pena privativa de la libertad, tras aceptar su responsabilidad en el delito de ejercicio ilegal de la medicina. Juan Carlos Manay Peláez (59), fue sorprendido por efectivos policiales cuando se disponía a practicar una liposucción a un ama de casa. La condena fue impuesta por el Primer Juzgado de Investigación Preparatoria de la Unidad de Flagrancia de la Corte del Santa.

Fue un familiar de la mujer que iba a someterse al procedimiento quirúrgico, quien alertó a los efectivos policiales, al sospechar que la operación se realizaría de manera clandestina. En efecto, el 25 de diciembre, alrededor de las 9 de la noche, los agentes del orden acudieron al pasaje Los Lirios S5 Lote 4 de la urbanización Bellamar, se percataron que en el lugar no existía ninguna clínica o centro de estética.

Tras ingresar al inmueble, encontraron a Manay Peláez vestido con un uniforme médico color verde y una mascarilla. En su mano sostenía una jeringa. Sobre la camilla, se encontraba la agraviada con signos de encontrarse sedada.

Dentro del ambiente se encontró abundante instrumental médico, bombas de succión, electrocauterio, hilos de sutura, bisturís y anestésicos.

Las autoridades verificaron que Juan Carlos Manay no cuenta con registro del Colegio Médico del Perú y que, en realidad se dedica a la comercialización de productos de belleza que vende a través de las redes sociales. El inescrupuloso fue intervenido el 13 de setiembre del año pasado cuando se aprestaba a realizar una lipoescultura.

Con las pruebas en su contra, la defensa legal del imputado conferenció con el representante del Ministerio Público, acordando una terminación anticipada del proceso, con una condena de 2 años, 1 mes de pena privativa suspendida por el plazo de 2 años, así como el pago de una reparación civil de 5500 soles.

El magistrado Andrés Vargas Celis aceptó el acuerdo e impuso la condena suspendida en su ejecución.

